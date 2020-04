Justiça libera R$ 645 milhões de mineradoras para obras em hospitais em MG

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação)

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou que a Justiça liberou R$ 645 milhões, provenientes de medidas de compensação das mineradoras Vale e Samarco pelo rompimento de barragens em Brumadinho e Mariana. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta quarta (29) na Cidade Admnistrativa. Os recursos empregados em obras dos hospitais regionais de Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.





Os recursos serão empregados em 50 obras no Estado, como construção de unidades básicas de saúde, reforma e ampliação de unidades de saúde, construção leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e construção de blocos cirurgicos.





Com os recurso, também serão adquiridos outros 300 ventiladores pulmoranes. Já havia sido anunciado pelo governo a compra de 747 desses equipamentos. Outra ação será a aquisição de 1 milhão testes para COVID-19. O secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, informou que R$ 584 milhõe são oriundos indenizações negociadas com as mineradoras, sendo R$ 500 milhõe da Vale e R$ 84 milhões da Samarco.



AMPLIAÇÃO DE REDE HOSPITALAR

Zema afirmou que o hospital de campanha de Belo Horizonte, instalado no centro de convenções Expominas, foi concluído com capacidade para 800 leitos, sendo 100 deles para atendimentos de alta complexidade. Dos R$ 645 milhões, R$ 50 milhões serão destinados ao hospital de campanha.

Zema afirmou que os recursos também serão empregados em obras de melhoria nos Hospitais Eduardo de Menezes, Sarah Kubitschek, Galba Veloso e Hospital do Ipsemg. Foram anunciados 40 leitos para o Júlia Kubitschek e 16 para o Hospital do Ipsemg.

Os recursos provenientes da Vale serão usados para as obras dos hospitais regionais de Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.