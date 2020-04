Dos casos suspeitos de coronavírus em Minas, 44% são crianças e jovens

(foto: Jonathan Félix de Souza/Divulgação) casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais, 44,2% são de crianças, adolescentes e jovens de até 29 anos. O alerta foi feito pelo Conselho Estadual da Juventude (CEJUVE-MG) às autoridades públicas do Estado. Entre osdeem, 44,2% são de crianças, adolescentes e jovens de até 29 anos. Ofoi feito peloàs autoridades públicas do Estado.









Um relatório feito com base no boletim epidemiológico atualizado diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde foi apresentado pelo CEJUVE-MG ao Governo de Minas. O documento reivindica a criação de um plano de emergência para combater esse quadro e reforça a atual ausência de ações voltadas especificamente à população jovem.





"O senso comum, que está sendo espalhado por aí, é de que os jovens não estão sendo contaminados, mas os números dizem outra coisa. Na verdade, os jovens são os mais contaminados, proporcionalmente. Se não fizermos nada agora, a contaminação nas próximas semanas pode triplicar dentro da população jovem, que representa 26% da população mineira e é vulnerável em vários aspectos”, explica o presidente do CEJUV-MG, Jonathan Félix de Souza.





No relatório enviado a diversos órgãos do Governo do Estado, a CEJUVE-MG aponta ainda que Minas Gerais está entre os 10 piores índices de isolamento, com 45,3% da população. “Já é sabido que o isolamento social é fundamental para conter o avanço da pandemia, assim, o Conselho Estadual da Juventude vê com extrema preocupação a tentativa de retomar as atividades educacionais da rede pública estadual, colocando em risco os servidores públicos da educação. As recentes manifestações do chefe do executivo mineiro, indicando o fim do isolamento em municípios mineiros, evidenciam essa preocupação”, afirma o Conselho no documento.

O órgão teme que esse fatos possam fazer com que Minas “ande na contramão" das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).





A construção do Plano Emergencial Operacional foi proposto para atender essa parcela da população “tendo em vista o iminente risco de se agravarem as vulnerabilidades sociais e econômicas as quais as juventudes de Minas Gerais já se encontram”, informa o Conselho Estadual da Juventude.