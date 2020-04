Governo de MG criará protocolo de flexibilização de isolamento social, diz Zema

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)





Zema afirmou que a flexibilização do isolamento social dependerá dos prefeitos dos municípios, e que o estado dará apenas um norte para que isso aconteça de uma forma segura, garantindo que não será uma liberdade total de abertura dos setores. O governador repetiu o que havia dito no logo no começo da pandemia, de que “não era favorável a dar o mesmo remédio, na mesma dose, para doentes diferentes”, se referindo aos diversos panoramas do coronavírus no estado.









O governador garantiu que respeitará a vontade dos prefeitos que não quiserem flexibilizar o isolamento social, como o chefe do Executivo municipal de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que prega rigidez durante a quarentena. No entanto, Zema afirmou que diversas cidades ainda não registraram casos da COVID-19.





“A Região Metropolitana, de fato, é a mais afetada pelo vírus, mas Minas não é Belo Horizonte. Belo Horizonte é 20% da população do estado. E os outros 80%?”, declarou.





Zema também disse que apenas 3% dos leitos de UTI no estado estão ocupados por pacientes com coronavírus e que Minas teria instalações suficientes para comportar “17 vezes mais casos”. Entre os exemplos de regiões com baixo número de casos, o governador citou o Norte e Noroeste do estado.





“Serão regras específicas. Vale lembrar que não é liberdade total. Nós teremos aqui um protocolo que vai fazer com que a reativação da economia seja gradual, segura, criteriosa, colocando a preservação da vida acima de tudo. Minas tem apenas 3% dos leitos de UTI ocupados por pessoas portadoras do coronavírus. Temos disponibilidade de 51%. Se tivéssemos 17 vezes mais casos do que nós temos, teríamos leitos suficientes. A curva de novos casos está estável. O estado está conduzindo muito bem essa situação. Será que não podemos testar uma coisa com muito zelo pela vida?”, concluiu.





Ao todo, Minas registra 47 mortes pelo coronavírus, com 1.283 casos confirmados e 77.744 sem diagnóstico. Ainda há 78 óbitos em investigação no Estado.

Nos próximos dias, osdos 853 municípios dedevem receber umenviado pelo governo do estado. É o que garantiu o governador, que prevê umaem Minas em meio à pandemia do novo coronavírus.