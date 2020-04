Coronavírus: PBH alerta para mensagens falsas sobre cestas básicas

Foram entregues mais de 200 mil unidades para famílias de estudantes matriculados na rede municipal ou em situação de vulnerabilidade social (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

alerta os beneficiários de programas sociais do município sobre o cuidado com a veiculação de– especialmente com relação à distribuição deOs canais para acesso às cestas são exclusivamente aqueles disponibilizados no Portal da Prefeitura, não havendo outras formas de distribuição operacionalizada em serviços ou equipamentos, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).As informações sobre as cestas para as famílias dos estudantes podem ser obtidas no portal da Prefeitura. Já as famílias emdevem acessar este link "A prefeitura esclarece, ainda, que a retirada das cestas é feita diretamente na rede de supermercados parceira pelo titular do cadastro, mediante apresentação de documentos de identificação e número de voucher gerado a partir da consulta ao site", informou a PBH.De acordo com a administração municipal, no mês de abril já foram entregues mais de 200 mil unidades para famílias de estudantes matriculados na rede municipal ou em situação de vulnerabilidade social.