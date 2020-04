Em boletim epidemiológico, Contagem confirma segunda morte por coronavírus

Diversas ruas de Contagem estão sendo desinfectadas para tentar conter o avanço do coronavírus (foto: Divulgação/Prefeitura de Contagem)

, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou no início da noite desta quarta-feira (22) ono município.

Trata-se de uma mulher de 64 anos. Ela estava internada no Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), no Centro de Belo Horizonte.

A vítima perdeu a vida na segunda-feira (20). Ela testou positivo para COVID-19 na sexta-feira passada (17). Pelo notificação, segundo a Prefeitura de Contagem, a mulher não tinha comorbidade.









A mulher trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Ressaca, também em Contagem, e era servidora da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), no Hospital Alberto Cavalcanti, localizado no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Contagem nesta quarta, a cidade registra 38 casos confirmados de COVID-19, com duas mortes pela doença e duas sob investigação.





Ao todo, Minas registra 47 mortes pelo coronavírus, com 1.283 casos confirmados e 77.744 sem diagnóstico. Ainda há 78 óbitos em investigação no Estado.