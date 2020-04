Incêndio em barracão deixa uma pessoa morta em vila na Pampulha

O imóvel de três pavimentos fica na Rua Beira Alta (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







Uma pessoa morreu em um incêndio na madrugada desta quarta-feira na Vila Santa Rosa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O fogo atingiu um dos cômodos de um barracão. Somente a perícia poderá indicar as causas do incêndio.









As viaturas chegaram ao endereço em poucos minutos, já que ele fica próximo ao 3º Batalhão, na Avenida Antônio Carlos. “Havia um cômodo em chamas com a fiação elétrica exposta. Os militares adentraram o local e procuraram pela vítima. Encontraram um corpo já em elevado estado de carbonização”, explicou o aspirante Davidson Gualberto Viana. Segundo ele, não foi possível identificar se o corpo era de uma mulher ou um homem, mas há indícios de ser um adulto.





(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Embora tenham atingido brevemente outros espaços, as chamas ficaram concentradas naquele cômodo. Os 12 militares que trabalharam na ação usaram cerca de 3 mil litros de água para apagar o fogo. O combate durou cerca de 40 minutos.





Os bombeiros deixaram o local do incêndio às 4h15. Policiais militares e civis continuaram no local por causa da perícia. O corpo seria levado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital. Ainda segundo o militar, inicialmente não foi possível identificar as causas do incêndio.





Conforme o Corpo de Bombeiros, não foi possível saber se a vítima era mãe de crianças, até porque não havia mais ninguém no imóvel. A Cemig também foi chamada por conta da situação da rede elétrica.