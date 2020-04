Jornalista que ficou ferido em incêndio criminoso morre em hospital de BH

O jornalista Thiago Faria de Pupo Nogueira fundou o Jornal Folha de Barbacena (foto: Folha de Barbacena/Divulgação)

Morreu neste domingo o jornalista e publicitário Thiago Faria de Pupo Nogueira. Ele estava internado desde o dia 15 de março no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, quando um incêndio criminoso atingiu o prédio onde morava com a família. A filha dele, Helena Gava Pupo de Faria, de quatro anos, morreu no local.











Segundo as investigações da Polícia Civil, o incêndio foi criminoso. O suspeito é Oficial da EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar e, na ocasião, foi preso em flagrante.





O jornalista fundou o Jornal Folha de Barbacena, que divulgou uma nota de pesar.





A equipe da Folha de Barbacena e da M2T LTDA se despede de seu idealizador, consternada com a perda, mas com a certeza de que tivemos a honra de ter em nossas vidas a oportunidade de conhecer e conviver com uma grande pessoa. Mais que um chefe, Thiago Faria sempre foi um líder e um amigo sem igual, uma pessoa com quem se podia contar em qualquer momento, um ser humano ímpar.





A você Thiago Faria de Pupo Nogueira, fica o nosso eterno agradecimento, por ter nos permitido fazer parte deste seu sonho chamado Folha de Barbacena, e por, principalmente, ter feito parte de nossas vidas. Fica agora, a eterna saudade do nosso inestimável CHEFE.