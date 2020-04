Autor de 'vídeo fake' na Ceasa é ouvido e diz que não esperava que material chegasse em Bolsonaro

Com pátio vazio após o fim das vendas, homem iniciou filmagem e alegou que havia desabastecimento de alimentos (foto: Reprodução)





19:54 - 15/04/2020 Com gritos de 'fora, Kalil', manifestantes fazem carreata pedindo reabertura do comércio em BH sozinho, na manhã do dia 31 de março. O autor afirmou que iria frequentemente na Ceasa e achou que na data da gravação das imagens havia desabastecimento no local por ter poucas mercadorias, supondo que era em função das medidas de isolamento adotadas para conter o avanço do coronavírus. No entanto, o rapaz garantiu que não tinha a intenção de alarmar a população. De acordo com Saulo Castro, um dos delegados que coordenam as investigações, o homem garantiu ter produzido o vídeo, na manhã do dia 31 de março. O autor afirmou que iria frequentemente na Ceasa e achou que na data da gravação das imagens haviano local por ter, supondo que era em função das medidas de isolamento adotadas para conter o avanço do. No entanto, o rapaz garantiu que





A Polícia Civil, no dia 2 de abril, divulgou as imagens do circuito interno de segurança da Ceasa, que indicou a hora exata da produção do vídeo com informações falsas: às 11h02. Os delegados que investigam o caso já haviam falado em outra oportunidade que as vendas de alimentos no local começam por volta das 2h30, tendo fim no horário aproximado no momento da filmagem.





A investigação segue por parte da Polícia Civil e deve terminar nos próximos dias. Por ter gravado o vídeo com mensagens deturpadas, o homem poderá ser indiciado por provocar alarme falso, com o intuito de produzir pânico ou tumulto. De acordo com o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, de 1941, é crime “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”. A pena para esse casos é de prisão simples, de 15 dias a seis meses, ou multa.

