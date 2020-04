Polícia divulga imagens de circuito interno do momento da gravação de vídeo fake na Ceasa

Com pátio vazio após o fim das vendas, homem inicia filmagem e alega que há desabastecimento de alimentos (foto: Reprodução) Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, nesta quinta-feira (2), imagens do circuito interno da Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa-MG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que mostram o momento que um homem fez a polêmica filmagem, denunciando um suposto desabastecimento de alimentos. O vídeo, com a informação falsa, ganhou grandes proporções ao ser compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que apagou o conteúdo no mesmo dia e pediu desculpas pelo ocorrido. divulgou, nesta quinta-feira (2), imagens do circuito interno da, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que mostram o momento que um homem fez a polêmica filmagem, denunciando um suposto. O vídeo, com a informação falsa, ganhou grandes proporções ao ser compartilhado pelo presidente, que apagou o conteúdo no mesmo dia e pediu desculpas pelo ocorrido.





O vídeo gerado pelas câmeras de segurança mostram que a filmagem foi feita na última terça (31), às 11h02, em uma área da Ceasa onde são comercializadas frutas e verduras. De acordo com os delegados Rodrigo Bustamante, Saulo Castro e Luciano Guimarães, que coordenam as investigações, as vendas de alimentos começam por volta das 2h30, tendo fim no horário aproximado no momento da filmagem.









Por ter gravado o vídeo com mensagens deturpadas, o homem poderá ser indiciado por provocar alarme falso, com o intuito de produzir pânico ou tumulto. De acordo com o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, de 1941, é crime “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”. A pena para esse casos é de prisão simples, de 15 a seis meses, ou multa.





O conteúdo do vídeo já havia sido desmentido nessa quarta, pela ministra da Agricultura Tereza Cristina. Ela afirmou que não há crise no abastecimento e que todos os estados do país estão recebendo alimentos normalmente.





"Hoje nós temos no Brasil o abastecimento em todas as capitais e todas as cidades, não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas. Essa é a missão hoje do Ministério", disse.

Veja as imagens obtidas pelo circuito interno da Ceasa