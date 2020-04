Coronavírus: prefeitura de Santa Luzia fiscaliza filas de bancos e estuda multa

Equipes abordaram clientes de bancos e lotéricas para aferição de temperatura (foto: Prefeitura de Santa Luzia/Divulgação)







coronavírus, que já contaminou 559 pessoas em Minas Gerais, provocando 11 mortes, não foi suficiente para afastar a população das ruas em Santa Luzia, na Grande BH. Na semana do pagamento de salários e benefícios, bancos e casas lotéricas do município têm filas quilométricas onde jovens e idosos se aglomeram, sem respeitar a distância recomendada. Para tentar melhorar a segurança, a prefeitura passou a realizar a medição da temperatura das pessoas e emitir alertas em carros de som. Além disso, o Executivo estuda instrumento jurídico para multar os estabelecimentos que não fornecerem EPIs e higienização aos clientes.





O medo diante do risco de contaminação pelo novo, que já contaminou 559 pessoas em Minas Gerais, provocando 11 mortes, não foi suficiente para afastar a população das ruas em, na Grande BH. Na semana do pagamento de salários e benefícios, bancos e casas lotéricas do município têmquilométricas onde jovens e idosos se aglomeram, sem respeitar a distância recomendada. Para tentar melhorar a segurança, a prefeitura passou a realizar a medição da temperatura das pessoas e emitir alertas em carros de som. Além disso, o Executivo estuda instrumento jurídico paraos estabelecimentos que não fornecerem EPIs e higienização aos clientes.









Para o prefeito, a população não tem levado a sério a ameaça que a doença representa. “Muitos ainda não se afastam direito. Eu acho que ainda não estão com medo do que aconteceu em outros países. Os Estados Unidos bateram recorde, 2 mil pessoas morreram num dia, e acham que isso não vai acontecer aqui. Infelizmente, não cumprem essas medidas de isolamento”, comentou Xavier.











Ele explica que a saída é intensificar ações e adotar medidas mais rígidas. “Na Procuradoria estamos estudando um instrumento jurídico para as instituições por não oferecerem máscaras e higienização necessária. Fizemos com supermercados, alguns colocaram tanques para lavar as mãos”, contou. A ideia é de que bancos e lotéricas ofereçam os equipamentos para os clientes, ou serão multados.

O prefeito também informou que solicitou ao sindicato do comércio do município a elaboração de um plano de ação que contemple o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e itens de higienização aos clientes. Uma vez levado ao comitê, o plano será analisado para que seja avaliada a possibilidade flexibilização do funcionamento do comércio, que continua fechado.





Christiano Xavier também fez um apelo à população. “É preciso manter as medidas de isolamento da forma mais rígida possível. Graças a Deus o Brasil está caminhando em passos lentos para o contágio, mas porque estão cumprindo. Se pararem, vai piorar”, enfatiza. Até o momento, Santa Luzia tem um caso confirmado da COVID-19.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra