Coronavírus: Advogado diz ter sido impedido de acompanhar cliente em delegacia

pandemia de COVID-19 tem deixado muita gente com nervos à flor da pele e criado situações inusitadas. Nessa quinta-feira (2), o advogado André Vartulli alegou ter sido impedido por membros da Polícia Civil de Minas Gerais (PC) de acompanhar o depoimento de um cliente na Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação ao Furto e Roubo de Veículos Automotores, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte. detem deixado muita gente com nervos à flor da pele e criado situações inusitadas. Nessa quinta-feira (2), oalegou ter sido impedido por membros da(PC) de acompanhar o depoimento de um cliente na, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Coronavírus: Advogado alega ser impedido de acompanhar cliente em delegacia em BH pic.twitter.com/73NgUtBxem %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 3, 2020

"Se realmente há necessidade de restrição da presença de pessoas, que não se marcasse o depoimento. Não havia urgência", alega o advogado, que reclama da truculência dos membros da força de segurança.

Procurada pela reportagem, via assessoria de imprensa, a PC informa que "um homem investigadopela Divisão Especializada em PRevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automoroes foi intimado para oitiva que seria realizada nesta unidade nesta sexta-feira. Como o investigado compareceu com dois advogados, os policiais civis orientaram para que um advogado aguardasse, enquanto o outro poderia acompanhar o cliente durante a oitiva, conforme protocolo de enfretamento à COVID-19, a fim de controlar, tanto quanto possível, o número de pessoas no local. Inclusive, um dos advogados foi atendido pelo chefe de Divisão, e todos procedimentos foram prontamente esclarecidos. Portanto, em momento algum, o investigado teve cerceado o direito de ser assistido por um advogado".

O depoimento do cliente de André Vartulli acabou adiado. O advogado diz que vai aguardar o posicionamento do delegado responsável, mas não descarta recorrer à Justiça para estar junto do representado, como garantido em Lei. “A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já entrou em contato conosco dando total apoio e oferecendo ajuda se necessário. O importante é que os direitos sejam respeitados”, afirmou.

Vartulli gravou vídeo sobre o caso e publicou em redes sociais. No fim da peça é possível ouvir uma pessoa não identificado dizendo que vai “quebrar a cara e o celular” do advogado se fosse filmado.





