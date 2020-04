Na quarentena pelo coronavírus, música ajuda a aproximar vizinhos em BH

Uma caixinha de som e música no corredor foi a iniciativa da psicanalista Renata Satller para alegrar o fim de tarde de um domingo em isolamento social. Por meio da música, ela chamou para a porta todos os que estavam sós e, ao mesmo tempo, promoveu um encontro entre vizinhos que mal se veem no dia a dia. O propósito era tornar o melancólico crepúsculo dos domingos à tarde um momento de encontro e harmonia. A adesão foi imediata e o projeto vai se repetir todos os dias, rigorosamente, das 17h às 17h30, até que termine o isolamento.

Renata é moradora do, um dos maiores e mais antigos condomínios de Belo Horizonte, onde moram 5 mil pessoas, grande parte delas sozinhas, e entre as quais parcela expressiva de idosos. “A música sempre esteve presente na minha vida. Meu pai era músico e minha família tinha momentos de 'audição' em que sentávamos todos em torno do toca-discos e ele ia explicando cada acorde, a função dos instrumentos e a história da composição”.

A psicanalista tem o hábito de ir ao cinema todos os domingos à tarde. Porém, diante do isolamento social, deixou a saída programada e passou a atender pacientes e alunos por vídeo, além de ouvir muita música. “As tardes de domingo me chamam especialmente a atenção. Pensei em 17h porque é um momento em que, normalmente, ‘cai a ficha’ do término do fim de semana, um tom melancólico. A maioria das pessoas vivem no andar onde moro e só e tive a ideia de fazer um convite para algo que não as incomodasse”, conta.

Renata escreveu de próprio punho e colocou uma cartinha debaixo da porta de cada apartamento, teve o carinho de chamar um por um e perguntar se não haveria incômodo para os vizinhos. “Escolhi música clássica de cinema, de um CD da Orquestra Ouro Preto, coloquei a caixinha na porta e, aos poucos, as pessoas foram saindo dos apartamentos. Escolhi meia hora para que não se transformasse em uma festa ou ‘auê’ e para que nos víssemos e sentíssemos que, mesmo cada um em seu canto, estamos mais próximos que imaginamos”.

A tradutora argentina Julieta Sueldo Boedo, radicada em BH, disse que ficou comovida com a iniciativa da vizinha. “Apesar de sermos 30 moradores no mesmo andar, quase nunca nos vemos ou interagimos. Foi um momento simples, tão lindo, de estarmos ali juntos, compartilhando nossa presença na música naquele espaço de passagem (corredor). Mágico!"

O que é o coronavírus?







Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

“E o que que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor?” Em meio ao pânico gerado com a chegada do novoao Brasil, foi assim que começou um alento de esperança vindo de uma varanda de um dos prédios do Bairro Funcionários, no início da noite de ontem em BH. Interpretando a canção de Marisa Monte, um vizinho artista fez várias pessoas se dirigirem às varandas e acompanhar, juntas, um momento alegre e emocionante. Ainda era pôr do sol, quandoLuã Linhares, discretamente, colocou um teclado e uma caixa de som em sua janela e começou a entoar canções da Música Popular Brasileira. Durante o show, em que as arquibancadas eram as cadeiras postas nas varandas de cada um, ele interpretou clássicos nas vozes de Milton Nascimento, Elis Regina e Tom Jobim. No final, com direito a coro e palmas, o repertório foi do grupo britânico The Beatles.

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra