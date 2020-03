Coronavírus: famílias de BH recebem cestas básicas da prefeitura

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Pess)

A Prefeitura de Belo Horizonte começou nesta terça-feira a distribuição de cestas básicas a pais e responsáveis de alunos matriculados em escolas da rede municipal de ensino e creches parceiras da capital. Por volta das 8h já havia fila em uma das lojas da rede de supermercados que fez a entrega dos mantimentos às famílias. A Prefeitura de Belo Horizonte começou nesta terça-feira aa pais e responsáveis dematriculados em escolas da rede municipal de ensino e creches parceiras da capital. Por volta das 8h já havia fila em uma das lojas da rede de supermercados que fez a entrega dos mantimentos às famílias.









A atendente Janaine Alves, de 31 anos, que mora com o filho de 12, foi a primeira a chegar ao supermercado localizado no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha. Ela conta que está em casa desde que a loja em que trabalha fechou as portas seguindo as recomendações do isolamento social. “A empresa está parada, e a gente não está podendo trabalhar. É muito complicado. Ficamos reféns dessa situação, presos dentro de casa, querendo ir trabalhar.”





Janaina afirma que até o momento tem recebido todo o suporte da empresa em que trabalha, mas está temerosa com o retorno às atividades. “Eu acho que é um direito nosso (trabalhar). A gente que teria que decidir se pode ir ou não. A empresa vai pagar normal. Até então, tudo tranquilo com relação ao pagamento, nós não sabemos como vai ser a volta. O meu receio sempre foi perder o emprego.”





Ao todo, serão 12 itens alimentícios entregues para cada família, entre eles arroz, açúcar, feijão, fubá, macarrão e leite em pó. Para quem, assim como Elisabete Alves, de 46, espera um aumento nas despesas e uma dificuldade maior de conseguir renda nos próximos meses, com a família de cinco pessoas, incluindo uma criança de 6 anos em casa, a cesta vem para aliviar os gastos. "Por enquanto está tranquilo, mas vai apertar. Se não está entrando dinheiro, como vamos pagar as contas? Está todo mundo parado dentro de casa, só gastando mais com água, luz e alimentação."





O Executivo municipal garantiu que o beneficio será mensal. Em Belo Horizonte, há 275 pessoas diagnosticadas com a COVID-19, e duas mortes confirmadas segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta terça-feira.

