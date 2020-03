BH teve sábado de poucas lojas abertas e ruas vazias devido à quarentena

A movimentada Avenida Pedro II estava vazia na manhã deste sábado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Ruas vazias e lojas fechadas. Neste sábado (28/03), o cenário dos últimos dias se repetiu em Belo Horizonte. A determinação de evitar aglomerações vem sendo seguida pela maioria da população. Por outro lado, os poucos comerciantes que abriram seus estabelecimentos sentiram no bolso a estagnação da economia.





"Tenho muito medo, não é pouco não. Estou vindo trabalhar por falta de dinheiro. O arroz, feijão, açúcar e café estão acabando. Então, infelizmente, tive que vir" Márcio Parreiras, dono de loja de manutenção de eletrodomésticos





Com olhos marejados e voz embargada, ele desabafou: “Sei que estou arriscando, tenho quase 60 anos, mas a única carreira que tenho é essa aqui.” O isolamento social abalou emocionalmente o comerciante que, em 30 anos de trabalho, jamais parou de trabalhar por mais de uma semana.

“O povo tem de ficar em casa, mas como é que eu fico em casa? Vim ver se consigo pelo menos uns R$ 100 pra fazer uma comprinha. Sou um cara forte, não choro perto da família para não enfraquecer, mas estou emocionado de te dar essa entrevista porque a coisa tá feia. Mas sou forte. Isso aí vai passar. Deus é poderoso”, disse

Volnei Fernandes diz que fechar o comércio %u201Cé politicagem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Ao lado da loja de Márcio, outro comerciante abriu as portas, mas por outro motivo: não se conforma com as medidas de prevenção recomendadas por órgãos ligados à saúde. “Quero que o comércio volte a trabalhar. Isso é politicagem. O aposentado tem de ficar em casa mesmo, porque tem o salário dele todo mês. Nós, trabalhadores, dependemos da renda do nosso trabalho”, disse Volnei Fernandes dos Reis, de 40, proprietário de uma loja de roupas.

Com manequins à mostra no passeio, o empresário prevê prejuízo de cerca de R$ 2 mil durante a quarentena. Há vendas, mas elas se reduziram. “Aqui não tem perigo, tem álcool gel, fazemos a higienização normal”, diz.



Comércio na Rua Para de Minas, no Padre Eustáquio: poucos lojistas decidiram abrir as portas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Lojas fechadas ou vazias formavam o cenário da Avenida Pedro II, conhecida pelo comércio intenso de peças, serviços e revenda de automóveis. Na Avenida Silva Lobo, Região Oeste de BH, as manhãs comumente agitadas deram espaço para o silêncio. Só se ouvia o som vindo de pessoas que caminhavam na pista de cooper. O clima era o mesmo na Região Centro-Sul. Só havia uma padaria funcionando na antiga Praça José Cavalini, no Bairro Coração de Jesus.



Na Avenida Prudente de Morais, um jovem comerciante teve de se reinventar. Dono de uma loja de artigos de presente e papelaria, Daniel Ferreira da Silva, de 25, passou a vender álcool em gel e máscaras de tecido. “O movimento de todos os dias está bem fraco. Optamos pela retirada dos produtos no balcão, fazemos entregas e trabalhamos com horários reduzidos”, contou.



Márcio Parreiras, dono de loja de manutenção de eletrodomésticos, disse estar preocupado com a falta de renda (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





DEMISSÃO Proprietário da loja há seis anos, ele tem medo do coronavírus e prevê demissões. “São quatro funcionários, estamos todos preocupados. Tem de ter apoio do governo, diminuir os impostos. Pago aluguel e não sei como vai ficar”, lamentou. Na porta da loja para atrair o cliente, a embalagem de 420ml do álcool em gel custa R$ 29,90, o que causa espanto na freguesia. “Isso não me salva, porque vem com preço muito alto do fornecedor”, afirma Daniel.