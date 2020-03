BH tem novo protesto contra isolamento e moradores de prédio reagem

Protesto contra o isolamento e favorável ao retorno ao trabalho nas ruas de Belo Horizonte (foto: Elian Guimarães/EM/D.A Press)

Empresários voltaram a protestar em Belo Horizonte neste sábado (28/03) contra o confinamento imposto para conter a transmissão do novo coronavírus. Assim como na sexta-feira, houve uma carreata nas ruas da capital. Até o momento, Empresários voltaram a protestar em Belo Horizonte neste sábado (28/03) contra o confinamento imposto para conter a transmissão do novo coronavírus. Assim como na sexta-feira, houve uma carreata nas ruas da capital. Até o momento, Minas Gerais tem 205 pessoas com a COVID-19





Vídeos registrados nesta manhã mostram os veículos passando pelo Centro da capital com bandeiras do Brasil, balões verde e amarelo e buzinaço. Os veículos eram acompanhados por viaturas da Polícia Militar (PM). Um dos registros mostra moradores de um prédio na Rua da Bahia reagindo contra a manifestação. "Assassinos", gritam alguns.









As manifestações também vêm ocorrendo em outros municípios de Minas Gerais e do restante do país. Os comerciantes alegam prejuízos se a quarentena continuar, pois há decretos municipais e estaduais exigindo o fechamento dos estabelecimentos, autorizando somente serviços essenciais, como farmácias e supermercados.





Eles também citam trabalhadores autônomos nas reivindicações e defendem a o isolamento vertical, no qual só pessoas do grupo de risco, como idosos, ficariam em quarentena. Essa modalidade é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Estado de Minas ouviu o infectologista Carlos Starling sobre o assunto. Na avaliação do diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e responsável pelos estudos de progressão da COVID-19 em Minas, Na última quarta-feira, oouviu o infectologista Carlos Starling sobre o assunto. Na avaliação do diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e responsável pelos estudos de progressão da COVID-19 em Minas, muitas pessoas entre 40 e 60 anos morrerão se a quarentena não for respeitada





A recomendação do Ministério da Saúde , secretarias e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que as pessoas permaneçam em casa, em isolamento social, para evitar a contaminação. O objetivo é "achatar" a curva do crescimento de casos, cujo pico é esperado para o mês de abril no país.









Por sua vez, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), defende o isolamento social e usou o Twitter para fazer um alerta nesta semana. "Estão relaxando??? Segundo os técnicos e especialistas, o pior começa na quarta-feira”, escreveu. Kalil recorreu a dados da Europa para defender a continuidade da quarentena. "No ritmo atual, se não levarem o isolamento a sério, o número de mortes crescerá entre quarta-feira e sábado da semana que vem. Já são 1.500 mortes por dia na Europa. Não vamos brincar ”, afirmou no dia 26.





Já o governo federal apagou pelo menos três publicações com o slogan "O Brasil não pode parar", defendendo o fim do isolamento social. A campanha gerou repercussão negativa e ações judiciais , sendo que uma delas resultou na suspensão.

