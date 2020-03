Ministro Mandetta sobre quarentena: ''Não é hora de carreatas''

Ministro Luiz Henrique Mandetta apresentou neste sábado dados de 30 dias de COVID-19 no Brasil (foto: Isac Nóbrega/PR)

Em balanço sobre os 30 dias da Covid-19 no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu a necessidade de o país continuar com as medidas de quarentena contra a COVID-19, contrariando as declarações recentes do presidente da República, Jair Bolsonaro, e disse que "não é hora de carreatas". A declaração ocorre em momento no qual o número de mortos no Brasil ultrapassou a marca de 100 casos e o Palácio do Planalto fala em "isolamento vertical", para retomar parcialmente as atividades no país.