Carreata pedindo o fim da quarentena adotada para conter o crescimento de caso da COVID-19 em Belém (Pará) acabou em caso de polícia na manhã deste domingo (29). Durante o percurso pelo centro da capital, manifestantes foram bloqueados por viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Superintendencia Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e do Departamento de Transito (Detran).

Doe pessoas foram identificadas e encaminhadas para a delegacia por descumprimento do decreto estadual proibindo eventos com aglomeração de pessoas. O carro responsável por comandar a carreata foi apreendido pelo Detran e, de acordo com o Governo de Pará, estava com licenciamento atrasado desde o ano de 2015, com um acúmulo de multas de mais de R$ 22 mil.



Pelo Twitter, o governo do estado anunciou que o valor "será revertido em ações de combate ao novo coronavírus, representando a aquisição de cerca de 600 caixas com 50 luvas e 300 caixas com 10 máscaras, que serão distribuídas aos locais mais necessitados".

Dinheiro de multas aplicadas será revertido em ações contra o novo coronavírus no Pará (foto: Pedro Guerreiro/Agencia Pará)

Na sexta-feira (27), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse durante pronunciamento que não permitiria aglomerações de qualquer natureza que possa a vir prejudicar as medidas de prevenção do combate ao Covid-19."Secretaria de Segurança (Segup) está orientada com a Polícia Militar, Polícia Civil e também o Detran, para tomar todas as medidas que tenham que ser tomadas para não permitir que hajam essas aglomerações", disse.No último balano divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (28), o estado do Pará apresentava 17 casos confirmados do novo coronavírus, sem óbitos notificados. No Brasil, o número de casos é de 3.904, com 114 mortos.

