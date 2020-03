Bolsonaro faz parada em hospital antes de cumprimentar apoiadores

Depois de visitar padaria, farmácia e mercado local em Brasília na manhã deste domingo, 29, o presidente da República, Jair, esteve no(HFA), onde ficou por cerca de 20 minutos. Ele cumprimentou populares e profissionais que lá estavam.Não há informação oficial sobre a razão da visita ao hospital.é a cidade onde moram familiares da primeira-damaO presidente passou de carro pela região onde funciona uma feira, que está fechada em razão da determinação do governador do Distrito Federal,(MDB), de paralisar o comércio, escolas, e locais de grande aglomeração para evitar a propagação do novo coronavírus.Apesar da feira não estar funcionando, a chegada do presidente reuniu várias pessoas que se aproximaram para tirar fotos.