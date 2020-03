Minas tem 205 infectados pelo coronavírus; casos suspeitos passam de 22 mil

Testes do coronavírus em Minas: 1283 novos casos suspeitos em 24 horas (foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz )

Ainda não há nenhuma morte confirmada pela doença no estado. O número de óbitos em investigação caiu - eram 28 na sexta (27), contra 20 neste sábado (28). Belo Horizonte segue líder no ranking das infecções, com 129 registros.

A capital mineira é seguida por Nova Lima, na Região Metropolitana, com 16 doentes, e Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, com 11 contaminados. Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste do Estado, e Guimarânia, no Alto Paranaíba, são as novidades da lista.

Confira o ranking de casos confirmados em Minas

Belo Horizonte (129)

Nova Lima (16)

Juiz de Fora (11)

Uberlândia (7)

Divinópolis (5)

Betim (4)

Contagem (4)

Sabará (3)

Uberaba (3)

Lagoa da Prata (2)

Mariana (2)

São João del Rei (2)

Sete Lagoas (2)

Boa Esperança (1)

Bom Despacho (1)

Campo Belo (1)

Campos Altos (1)

Carmo do Cajuru** (1)

Coronel Fabriciano (1)

Governador Valadares (1)

Guimarânia*** (1)

Ipatinga (1)

Patrocínio (1)

Poços de Caldas (1)

Timóteo (1)

Em investigação (3)