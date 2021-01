CMI/UFMG abre inscrições para cursos de educação musical para crianças

A partir dos 7 anos de idade, os alunos aprendem, ainda, a tocar instrumentos como piano, violão, guitarra, violino, entre outros (foto: Verde Novo Fotografia/Divulgação/CMI) seis meses de idade podem ser inscritas nos cursos de educação musical infantil do Centro de Musicalização Integrado (CMI) da Escola de Música da UFMG. As inscrições, que estão abertas desde o dia 2 de janeiro, vão até 13 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar, de forma virtual, no dia 22 do mesmo mês. Crianças a partir dospodem ser inscritas nos cursos de educação musical infantil doda Escola de Música da UFMG. As inscrições, que estão abertas desde o dia 2 de janeiro, vão até 13 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar, de forma virtual, no dia 22 do mesmo mês.









As atividades do CMI são ministradas por estagiários, que são alunos do curso de música da UFMG - tanto da licenciatura quanto do bacharelado - e passam por disciplinas de planejamento e supervisão. As aulas acontecem no campus da Pampulha, porém, por causa da pandemia da COVID-19, os exercícios estão sendo feitos de forma remota, por meio de encontros on-line em plataformas virtuais.