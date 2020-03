Guarda Municipal registra dezenas de multas durante passeata em BH

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Lojistas que ignoraram as recomendações das autoridades de saúde e abandonaram a quarentena para protestar pela reabertura do comércio na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (27), não colocaram somente a população em risco, como também levaram multas para casa. Segundo a Prefeitura de BH, 50 veículos foram autuados por estacionamento irregular no Centro da cidade.

Eles estacionaram em vagas proibidas na Avenida Afonso Pena e na Rua Goiás, nas imediações da sede do governo municipal, onde o protesto foi encerrado.

De acordo com a prefeitura, “o mesmo procedimento será adotado em movimentos que descumprirem a legislação”.

A carreata saiu da sede do governo estadual, a Cidade Administrativa, situada na Região de Venda Nova, e seguiu até as portas da prefeitura, na Avenida Afonso Pena.

Entre os manifestantes estavammuitos usando camisas e acessórios com a bandeira do Brasil ou dee ao partido que ele tenta formar, o Aliança pelo Brasil. Alguns usavam máscaras.

Nesta semana, após declarações do presidente contra as restrições da quarentena, o governo federal lançou uma peça publicitária pedindo a retomada do funcionamento de todos os serviços.

A campanha é semelhante à adotada em Milão, na Itália, em fevereiro. Atualmente, a Região da Lombardia, onde está Milão, contabiliza 4 mil mortos e o prefeito da cidade veio a público se desculpar pela ação.

Em Minas Gerais, outras cidades já realizaram ou ainda vão promover carreatas como a de BH. Uma delas aconteceu em Montes Claros, no Norte do estado. Outra está marcada para este sábado (28) em Uberlândia, no Triângulo mineiro.

Com informações de Leandro Couri