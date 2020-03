Coronavírus: TJMG compra 40 mil litros de álcool em gel

(foto: TJMG/Reprodução)

(TJMG) comproupara serem distribuídos a. A ação ocorreu por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização - responsável pelo acompanhamento de execução de penas, medidas socioeducativas e pelo sistema prisional.A necessidade emergencial foi detectada esta semana. Na sexta-feira, desembargador Júlio Cezar Guttierrez disponibilizou R$ 982 mil oriundos de penas pecuniárias. O valor foi repassado nesta sexta-feira para a Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte que elegeu apara a compra do produto.. A ação da Fundação em abrir mão da taxa administrativa possibilitou economia de quase R$ 30 mil ou 1,2 mil litros de álcool a mais para serem utilizados na linha de frente no combate do coronavírus.A compra do produto já está sendo realizada, de forma emergencial pela Fundação. O produto começa a ser entregue de imediato: dez mil litros serão destinados a toda corporação dos Bombeiros - e, de acordo com o TJMG, deverão ser suficientes para proteger os policiais durante a pandemia.Os outros 30 mil litros, suficientes para aproximadamente um mês, serão distribuídos nas unidades prisionais do Estado e destinados aos 18 mil servidores e a toda população carcerária. Após esse período, uma nova compra deverá ser feita.De acordo com o superintendente Operacional da Fundação Guimarães Rosa, coronel Winston Coelho Costa, parte dos 40 mil litros já estão na estrada, vindos de Uberlância, sede do fabricante, e será distribuído de imediato ainda neste final de semana. O restante será distribuído durante a próxima semana.