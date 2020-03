(foto: Feliciano Abreu/Reprodução Instagram)





Desde o início da crise do coronavírus, até o momento atual de quarentena, um dos produtos mais procurados é o álcool em gel. No entanto, a escalada do preço tem assustado o consumidor, que se vê num dilema entre pagar os preços abusivos ou não ter o produto para se prevenir do contágio da doença.





denúncias em relação ao preço abusivo de máscaras e álcool em gel tem crescido exponencialmente no Procon e na Polícia Civil, e, por isso, na última terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil estadual deflagraram uma O número deem relação ao preço abusivo de máscaras e álcool em gel tem crescido exponencialmente no Procon e na Polícia Civil, e, por isso, na última terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil estadual deflagraram uma operação conjunta para fiscalizar a prática de preços abusivos de máscaras descartáveis e álcool em gel em Belo Horizonte

O maior número de denúncias vem sendo feito em cima da Drogaria Droga Clara. “Comprei na farmácia Droga Clara álcool em gel de 90g por R$ 11,95 em 19 de março. Foi o único local que encontramos. Comprei 12, dois para um colega que fez a compra e 10 para eu repartir com família e amigos. Gostaria de denunciar o preço exorbitante.” relatou Ingrid Naiara.





Outra denúncia foi feita por uma professora de 40 anos, moradora de BH, que preferiu não se identificar. Segundo ela, também na drogaria Droga Clara houve tratamento indevido ao consumidor e tentativa de forçá-la a comprar. A professora afirma que na parte de fora da loja estava anunciado um limite de 3 embalagens de alcool em gel por pessoa, porém, ao chegar no caixa, a atendente disse: "Agora já está liberado. Pode levar quantos quiser". E completou: "Não quer levar a caixa? Olha que vai acabar hein... a gente divide no cartão...".





Mais uma consumidora revoltada com a alta dos preços é Aline Silva, que vive com a mãe idosa, ao realizar a compra de dois frascos de álcool em gel, também na Droga Clara. Pagou um total de R$ 33,90. “Eu sei que lavar com água e sabão é a medida mais recomendada e é muito mais barata que o álcool em gel, porém nem sempre a gente tem esse recurso, é a única forma de se higienizar na rua por exemplo é usando o álcool”, relata Aline. “Com esse valor que eu gastei, antes desta crise do corona eu conseguiria comprar mais que o dobro de álcool em gel. Entendo que com o povo procurando mais o preço aumenta um pouco, mas essas farmácias deveriam pensar mais na questão humana e não no lucro”, diz Aline.





O responsável pelo site Mercado Mineiro, que faz pesquisas e comparação de preços no varejo de BH, Feliciano Abreu se posicionou sobre a questão dizendo: "Sobre o valor de 250ml por R$16,90, não vi, mas se existe, é totalmente abusivo e o consumidor não deve comprar. A arma nossa é não comprar. Porque vai chegar álcool em gel, porque a indústria está a todo vapor. Estão abusando da falta de falta de informação do consumidor e desespero. Isso é covardia!".

A reportagem entrou em contato com a Droga Clara por telefone mas não foi atendida. O e-mail enviado também não foi respondido