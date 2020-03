Guarda Municipal flagra fábrica clandestina de álcool em gel em BH

Fábrica clandestina contava com maquinário pesado para produzir a mercadoria (foto: Divulgação/ Guarda Municipal)

A Guarda Municipal de Belo Horizonte flagrou nesta segunda-feira (23) uma fábrica clandestina que produzia álcool em gel em larga escala, em meio à pandemia de coronavírus. O estabelecimento funcionava no Bairro das Indústrias, na Região do Barreiro. Um homem de 50 anos confessou ser o responsável pela produção e foi encaminhado para a delegacia.



Guarda Municipal apreende cerca de 600 litros de álcool em gel produzidos em uma fábrica clandestina na Região do Barreiro, em BH pic.twitter.com/oqQqdFFPdB %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 23, 2020

Alguns dos frascos já estavam prontos para ser comercializados (foto: Divulgação/ Guarda Municipal)

De acordo com o subinspetor Afonso, oficial que estava à frente da operação, o flagrante ocorreu por volta das 12k, quando os agentes da prefeitura receberem uma denúncia anônima de que um galpão localizado na Avenida Presidente Costa e Silva estaria praticando a atividade criminosa. No local, foram apreendidos cerca de 600 litros de álcool em galões e frascos já prontos para serem comercializados.





Conforme fotos a que o Estado de Minas teve acesso, a fábrica contava com equipamentos de maior porte para a produção. Os registros mostram também que o álcool em gel produzido apresentava uma cor mais escura do que o habitual para a mercadoria.





Confrontado, o homem confessou o crime e não apresentou resistência na operação da guarda. Além dele, seis pessoas trabalhavam na produção da mercadoria ilícita, mas elas não foram encaminhadas para a delegacia. A ocorrência terminou na Central de Flagrantes 3, também na Região do Barreiro.





O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes do depoimento do responsável pela fábrica, mas ainda não recebeu resposta.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta