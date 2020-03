'Máscara de garrafa pet não é eficaz contra o coronavírus', diz especialista

Máscara feita de garrafa pet não tem eficácia (foto: Reprodução/ Internet) novo coronavírus em todo o Brasil, surgem diariamente recomendações com 'soluções caseiras' que se tornam perigosas ou infrutíferas diante da contaminação. Numa dessas postagens, tem circulado nas redes sociais um vídeo de uma mulher que orienta as pessoas que necessitam sair de casa a usar uma proteção para o rosto feita com uma garrafa pet e um cadarço de sapato. Especialista ouvido pelo Estado de Minas, porém, nega eficácia desse tipo de peça. Como se não bastasse a rápida propagação doem todo o, surgem diariamente recomendações com 'soluções caseiras' que se tornam perigosas ou infrutíferas diante da. Numa dessas postagens, tem circulado nasumde uma mulher que orienta as pessoas que necessitam sair de casa a usar uma proteção para o rosto feita com umae um cadarço de sapato. Especialista ouvido pelo, porém, nega eficácia desse tipo de peça.









“Chegou em casa? Tire a garrafa. Lave com água sanitária. Lave as mãos. Deixe (a garrafa) parada por cerca de uma hora. Antes de usar de novo, lave com água e sabão”, descreveu o passo a passo a ser seguido para a reutilização do material.





De acordo com o médico infectologista Unaí Tupinambás, a máscara de garrafa pet apresentada pela mulher no vídeo não tem qualquer eficiência na prevenção contra o coronavírus.





“Na rua não precisa deste tipo de paramentação. A máscara apresentada no vídeo não tem eficiência contra o novo coronavírus. O uso de máscaras descartáveis (normais) é feito apenas por pessoas com sintomas respiratórios e trabalhadores da área da saúde, que estão atendendendo pessoas infectadas”, observa.





“Nestes casos, outros equipamentos de proteção individual não funcionam. Não há necessidade de usá-las nas ruas”, acrescentou.





No conteúdo divulgado, a mulher faz um apelo à população para que a máscara de garrafa vire moda e ajude na prevenção contra a COVID-19.





“Desta forma, a gente consegue mudar a mentalidade do brasileiro em relação a uma série de coisas. Assim, vamos mudar a mentalidade para ser responsável. Vamos fazer a máscara de garrafa pet virar moda”, convocou.

