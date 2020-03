Profissionais da saúde fazem fila para teste de coronavírus na UPA Centro-Sul

Com espera de até três horas, profissionais da saúde aguardam na fila para fazer o teste do coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma fila formada somente por profissionais da saúde com sintomas de gripe aguarda pelo teste de coronavírus na Upa Centro-Sul. A espera para coleta dura até três horas, segundo um dos pacientes.



Heloísa Alves Gomes, técnica de enfermagem do Hospital das Clínicas, desde quinta-feira feira (19/3) vinha apresentando sintomas e febre persistente. Ela resolveu fazer auto isolamento e procurou, desde então, três unidades de saúde sem conseguir fazer o teste.

"No Hospital das Clínicas, onde trabalho, me informaram que teste era só para grupos de risco em estado grave e disseram que havia o serviço de teste exclusivo para trabalhadores na saúde aqui na UPA".

"Como a febre não cedia, procurei atendimento" Heloísa Alves Gomes, técnica de enfermagem do Hospital das Clínicas



(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Heloisa disse que estava na semana passada em Fortaleza quando começaram os sintomas e resolveu retornar a BH, ficando em isolamento em sua casa por sete dias. "Como a febre não cedia, procurei atendimento", disse.

A medica Érica da Silva Feitosa, de 46 anos, também aguardava atendimento. Ela contou que voltou de Portugal e ficou em isolamento social por uma semana. Mesmo sem sintomas, resolveu fazer o teste para evitar riscos maiores

