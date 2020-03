Coronavírus: produtores de cachaça irão distribuir mais de 70 mil litros de álcool 70%

(foto: IBRAC/Jáfer Araujo/Divulgação) O Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), anunciou a doação de mais de 70 mil litros de álcool etílico hidratado a 70% para ajudar no combate ao novo coronavírus. O produto será destinado ao SUS e aos órgãos públicos que, por sua vez, poderão doar estes produtos para as populações mais expostas.









Os serviços do SUS que receberão as doações serão, inicialmente, de cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná e Paraíba.





Segundo Carlos Lima, diretor executivo do IBRAC, a expectativa é que mais empresas produtoras de cachaça contribuam com a produção de álcool etílico para doações na medida do possível.





“Nesse processo estamos pedindo aos produtores que participem desse movimento, mas que também avaliem se possuem as condições tecnológicas necessárias. A produção de cachaça é bem diferente da produção desse álcool a 70%. É preciso ressaltar que a produção desse álcool precisa seguir rigorosamente as diretrizes da ANVISA e o alinhamento junto as vigilâncias regionais”, avalia.





Carlos também ressalta que apesar de não ser recomendado para higiene das mãos, o produto pode ser utilizado para assepsia de superfícies em hospitais, asilos e centros de saúde. “Acredito que o setor da cachaça pode fazer muito para contribuir com esse importante processo que o Brasil está enfrentando. Estamos vendo que a os especialistas recomendam o álcool e que é muito importante no combate ao coronavírus.”