Coronavírus: Zema admite estudar a abertura de alguns setores do comércio em Minas

Zema admite avaliar a abertura de alguns setores do comércio (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





“Na próxima semana iniciaremos um estudo para ver o que é possível fazer para reativar alguns setores. Isso será feito com muito critério, estando sujeito a ser desfeito se os índices de infectados do coronavírus estiver aumentando. Será algo condicional. Estamos otimistas para liberar algumas atividades em algumas regiões do estado”, ressaltou o governador.









“Minas é muito grande. O coronavírus se espalhou de forma desigual no estado, não seria justo dar o mesmo tratamento a todas as cidades”, afirmou.





O governador disse que o estudo para reabrir alguns setores do comércio passará por crivo da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) e prefeitos das cidades envolvidas. Zema também declarou que sindicatos dos trabalhadores e patronais terão que conversar para acordar medidas de segurança para os funcionários que voltarem aos seus postos.

"Nós estariamos saindo de um isolamento para uma situação de distanciamento. Os comercios que vierem a funcionar, vamos exigir uma distancia entre as pessoas nos locais", concluiu.





A SES investiga 28 mortes pelo novo coronavírus no estado. O número de infectados saltou para 189 nesta sexta-feira (27)- 36 novos casos em apenas 24 horas.

Protesto na Cidade Administrativa

O anúncio de Romeu Zema acontece em um dia marcado pelo protesto de vários comerciantes na porta da Cidade Administrativa. Na manhã desta sexta, proprietários de estabelecimentos fizeram uma carreata até a sede do governo estadual para pedir a reabertura dos negócios. Uma portaria estabelece o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados e farmácias.





Além da Cidade Administrativa, a porta da Prefeitura de Belo Horizonte foi alvo dos manifestantes, uma vez que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) impôs medidas restritivas ao comércio a fim de conter o avanço do coronavírus.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O governadoradmitiu, nesta sexta-feira (27), que passará aa abertura de alguns. Zema afirmou que está otimista na, mas condicionou a ação aos números de casos do novono estado.

Especial: Tudo sobre o coronavírus