TRT barra paralisação do metrô em BH; veja funcionamento do transporte público na pandemia

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A operação do metrô da capital mineira está garantida para esta segunda-feira (23). Na noite de domingo (22), manutenção do serviço nos moldes estabelecidos pela empresa. A operação doda capital mineira está garantida para esta segunda-feira (23). Na noite de domingo (22), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) obteve uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que determina anos moldes estabelecidos pela empresa.









Em sua decisão, o desembargador de plantão, Manoel Barbosa da Silva, disse que "o movimento paredista noticiado não respeita os preceitos legais" e determinou ao sindicato que, durante qualquer paralisação, ainda que temporária, mantenha em serviço no mínimo 50% dos trabalhadores, de modo a assegurar o fornecimento do transporte público de passageiros e das atividades de operação e manutenção.





A pena de multa estipulada pelo desembargador foi de R$ 100 mil ao dia, caso a ordem não seja acatada.





Veja como funcionam o metrô e outros meios de transporte de BH à partir desta segunda-feira (22):





Metrô

De 6h às 9h e das 16h30 às 20h. A CBTU informou que, além de ter reduzido a escala, está trabalhando com trens acoplados. De acordo com a companhia, o objetivo é estabelecer uma distância de segurança entre os usuários no interior dos vagões.





A empresa também criou a Comissão de Higiene e Prevenção, para implementar medidas de redução de risco contaminação pelo coronavírus no metrô.





Ônibus urbanos

Desde sexta-feira (20), a circulação dos ônibus em Belo Horizonte ocorre n o esquema de dia atípico , ou seja: com redução de 5% no número de viagens em relação ao quadro de horário de dias úteis.





Segundo a BHTrans, medida foi tomada com base na suspensão temporária de atividades em estabelecimentos comerciais como shoppings, bares e restaurantes por causa da COVID-19 - decisão imposta via decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD)





Os veículos também ficam obrigados a circular dentro do limite de capacidade de pessoas sentadas, isto é: sem passageiros em pé. A determinação foi anunciada pelo Governador Romeu Zema na última sexta (20).









Bom dia Belo Horizonte!

As linhas do transporte público municipal estão funcionando com redução de viagens. Estamos monitorando a operação.

%uD83D%uDCF1 Se você presenciou situação de superlotação, informe pelo PBH APP: https://t.co/cOPDfg11WI pic.twitter.com/fwFVFOq2dO — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) March 23, 2020

A BHTrans está monitorando a operação e disponibilizou um canal para denúncias de superlotação. Basta baixar o PBH APP , o aplicativo móvel da Prefeitura de Belo Horizonte.





Coletivos intermunicipais

O anúncio de Calamidade Pública em Minas restringiu a também a circulação de ônibus intermunicipais. À partir desta segunda-feira (23), eles só poderão rodar com metade da capacidade de pessoas sentadas.





Táxis e aplicativos de transporte

Essa modalidade de transporte funciona normalmente na capital mineira. Os aplicativos Uber e 99, no entanto, suspenderam o serviço de corridas compartilhadas.





Ônibus, carros e vans de passageiros

As divisas do estado estão fechadas para circulação ônibus e vans particulares de passageiros. O transporte de cargas, por sua vez, nunca será restrito, pois há necessidade de garantir o abastecimento. A circulação de veículos particulares também não foi alterada.