Coronavírus: TRT concede liminar proibindo que metroviários paralisem atividades

Pena de multa estipulado pelo desembargador foi de R$ 100 mil diário caso a ordem seja descumprida (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

(CBTU) obteve, neste domingo, uma liminar do(TRT) que determina onos moldes estabelecidos pela empresa, de 6h às 9h e das 16h30 às 20h. A companhia acionou o poder judiciário depois do anuncio de paralisação feito, ontem, pelo Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindmetro-MG).Nesse sábado, o presidente do sindicato, Romeu Machado, informou sobre a paralisação, por tempo indeterminado, a partir de 00h de segunda-feira. Isso porque, segundo ele, houve uma tentativa de negociação com a CBTU para que o número de funcionários fosse reduzido, o que não teria sido acatado. "Propusemos a circulação de acordo com a demanda daqueles empregados que exercessem atividade essencial. Entretanto, não fomos atendidos", disse. Ele pontuou sobre o risco de transmissão do vírus aos trabalhadores e aos usuários.A CBTU recorreu e, neste domingo, informou que obteve a liminar com a proibição da paralisação. O desembargador de plantão, Dr. Manoel Barbosa da Silva, disse "que o movimento paredista noticiado não respeita os preceitos legais e determinou ao Sindicato que, durante qualquer paralisação, ainda que temporária, mantenha em serviço no mínimo 50% dos trabalhadores, de modo a assegurar o fornecimento do transporte público de passageiros e das atividades de operação e manutenção." A pena de multa estipulado pelo desembargador foi de R$ 100 mil diário caso a ordem seja descumprida.A companhia ressalta que muitos profissionais da saúde e prestadores de serviços essenciais ao público da cidade necessitam chegar aos seus destinos. Sendo assim, a companhia definiu os horários de operação, de 6h às 9h e de 16h30 às 20h.Além disso, a companhia informa que está operando com trens acoplados mesmo no horário reduzido, com o objetivo de possibilitar uma distância de segurança dos usuários no interior dos vagões.Foi criada a Comissão de Higiene e Prevenção. A partir dessa comissão, a CBTU tomou diversas medidas como: a instituição do teletrabalho para todas as atividades administrativas para os estagiários e para aqueles que se inserem no grupo de risco.Os funcionários que se enquadram no grupo de risco e que exercem atividades não compatíveis com o teletrabalho foram liberados para permanecerem em sua residência, à disposição da empresa.Ainda de acordo com a companhia, todos os colaboradores que apresentaram sintomas característicos da doença foram afastados e todos aqueles que tiveram contato com quem apresentou estes sintomas foram colocados em quarentena.Ontem, o presidente do sindicato ainda afirma que insumos como máscaras álcool em gel não foram disponibilizados para os trabalhadores até o momento. Em resposta, a companhia informou que "está disponibilizando luvas de borracha e álcool em gel em todas as estações, a fim de contribuir com os cuidados que a linha de frente necessita ter ao atender o público."A companhia ainda informou que, todas as noites, já realiza uma higienização nos trens após o fim da atividade comercial. Além disso, durante a operação, acontece a limpeza de todos os vagões, entre os intervalos das viagens."Com o avanço do surto, essas medidas passam a ser intensificadas", informou. Para isso, foi aumentado o quantitativo de funcionários que realizam a limpeza.