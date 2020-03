Coronavírus: comerciante de Montes Claros instala pia em frente a loja e incentiva pedestres a higienizar as mãos

Lavar as mãos é fundamental para evitar a proliferação da COVID-19. (foto: André Ricardo/Divulgação)

Como lavar as mãos corretamente:

O comerciante André Ricardo Pimenta de Carvalho, de, no Norte de Minas, decidiu criar uma forma deas pessoas a adotarem uma dasaraa transmissão do. Ele instalou, em frente ao seu estabelecimento, umae um recipiente de, com o aviso: “COVID-19: previna-se. Lave suas mãos aqui.André Ricardo é dono de uma loja de produtos médicos hospitalares Ortocentro, localizada na movimentada Avenida Mestra Fininha, no centro de Montes Claros. O estabelecimento fica distante 200 metros da Santa Casa de Montes Claros, o maior hospital do Norte de Minas. A pia com o recipiente para as pessoas fazerem a higienização das mãos foi instalada na parte externa do estabelecimento, na parede virada para a calçada. Ele também colocou uma placa indicativa na calçada, informando sobre o local da higienização.O empresário também gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais, para orientar as pessoas sobre a importância da prevenção., afirma André Ricardo. Ele recomenda que outros comerciantes da cidade instalem o mesmo sistema em frente aos seus estabelecimentos. “O objetivo é que, a cada 200 metros, as pessoas possam lavar as mãos”, afirma.O ato de lavar as mãos é reconhecido pelaé como um dos principais instrumentos contra epidemias como a Covid-19. Dados revelam que o hábito podepor vírus e bactérias que causam doenças como gripes, resfriados, conjuntivites e viroses.

1. Molhe as mãos e os pulsos com água corrente



2. Aplique sabão suficiente para cobrir as mãos e os pulsos molhados



3. Esfregue todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, entre os dedos e as unhas, por pelo menos 20 segundos

4. Enxágue abundantemente com água corrente



5. Seque as mãos com um pano limpo ou toalha de uso individual