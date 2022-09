Pós-venda: entenda o termo e como colocar em prática durante a Black Friday

(foto: Freepik)



acontece dia 25 de novembro, é uma data muito importante para as vendas de todo o país - mas assim como o processo de vendas, o pós-venda também se mostra igualmente interessante para quem deseja fidelizar clientes. Um dos momentos mais aguardados por consumidores e comerciantes de todo o mundo, a Black Friday , já está batendo à nossa porta. O evento, que, é uma data muito importante para as vendas de todo o país - mas assim como o processo de vendas, o pós-venda também se mostra igualmente interessante para quem deseja fidelizar clientes.

E então, você já ouviu falar em pós-venda? Pensando nisso, vamos explicar a seguir o que é, quais são os benefícios e como fazê-lo da melhor forma para sua marca.

O que significa o pós-venda

O pós-venda é a etapa do processo de venda que acontece após a compra e tem como objetivo reter o cliente, de forma a continuar oferecendo valor a ele. Dessa forma, a marca mantém o consumidor por perto e ele se sente valorizado, voltando a fazer negócio mais à frente.

Entenda a importância da etapa de pós-venda

O pós-venda é importante para que a marca possa conquistar e envolver o cliente, de forma a prolongar o relacionamento entre empresa e consumidor. Assim, fica muito mais difícil que essa pessoa vá para a concorrência e deixe de comprar no lugar em que fez seu primeiro negócio.

Algumas das principais vantagens de fazer um pós-venda bem feito são:

Aumentar a recompra

Como dito, o pós-venda ajuda a reter clientes, fixando a marca na mente e mantendo o contato após a compra, o que ajuda a aumentar a taxa de recompra e também os lucros da empresa, além de reduzir a rotatividade de clientes.

Melhorar a reputação da marca





Muitos consumidores ainda reclamam de serem ignorados pelas empresas após a compra, caso tenham alguma reclamação a fazer. Portanto, o pós-venda é o momento em que você pode reduzir essa insatisfação, oferecendo o melhor e mais rápido atendimento da sua equipe e, claro, superando expectativas.





Transformar clientes em promotores





Clientes fiéis não apenas compram, mas também espalham a palavra da marca para parentes e amigos. Isso porque a experiência foi tão positiva que eles querem defender o produto ou serviço e transmitir a novidade. Faça dos seus consumidores seus maiores divulgadores.





Reduzir os custos





Conquistar novos clientes custa muito mais que fidelizar os antigos. Portanto, investir no pós-venda representa economia de recursos e esforços por parte da sua empresa.

Como fazer um bom pós-venda durante a Black Friday?

Para fazer um bom pós-venda, é necessário seguir algumas dicas. Confira a seguir quais são elas:

1) Seja ágil no atendimento ao cliente

Durante a Black Friday , são muitas as demandas por atendimento rápido. Porém, se sua empresa deixar de prestar um suporte ágil e eficiente, poderá deixar a reputação da marca bem baixa no mercado.

Por isso, nunca deixe nenhum cliente sem resposta e busque resolver o problema logo no primeiro atendimento.

2) Seja transparente com o consumidor

Investir na transparência com o cliente é o melhor a se fazer a qualquer momento. É como diz o ditado: o combinado não sai caro, certo? Portanto, deixe tudo sempre bem explicado: se a entrega do produto atrasar, por exemplo, ou caso tenha algum outro imprevisto, é melhor avisar do que ter uma dor de cabeça. Deixe seu consumidor bem informado sempre.

3) Tenha controle do estoque e da logística

Para evitar problemas durante a Black Friday , é importante garantir que o prazo de entrega dos produtos seja respeitado e que eles estejam disponíveis para compra.

Sendo assim, no pós-venda, deixe o cliente bem informado a respeito do pedido realizado e, caso aconteça algum atraso, forneça o melhor suporte possível.

4) Esteja sempre onde seu cliente está





Clientes e consumidores, quando possuem dúvidas ou reclamações relacionadas a algum produto ou serviço, precisam ir atrás da empresa para solucionar o problema. Sendo assim, a empresa precisa estar preparada para esse contato e ter a solução para a questão que será levantada no menor tempo possível.





Para que esse processo aconteça da melhor forma, é importante ter canais de atendimento à disposição do consumidor. E esses canais devem ser interessantes e fáceis para o cliente, e não para a empresa, ou seja, a marca deve estar onde o cliente está. Por isso, o ideal é diversificar os canais e estar em mais de um ao mesmo tempo.





5) Ofereça um bom atendimento

Durante a Black Friday , mais do que em qualquer outra época, é importante que você, vendedor, se coloque no lugar do cliente para deixar o atendimento ainda mais humanizado e personalizado , de forma a gerar empatia e confiança entre os dois lados da conversa. Além disso, quando surgir uma abertura, surpreenda o cliente e ofereça algo além de suas expectativas para que ele volte quando quiser ou precisar de um novo produto ou serviço.

Curtiu as dicas?

Continue por dentro da Black Friday 2022 no Estado de Minas , acompanhe as dicas e saiba como sua marca pode lucrar ainda mais e alavancar as vendas usando as ações certas!