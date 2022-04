Paulo Guedes é diagnosticado com COVID-19 após viagem aos EUA

(foto: Flickr)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi diagnosticado com covid-19, conforme comunicado da assessoria da pasta divulgado nesta segunda-feira (25/4).



O ministério informou que todos os compromissos presenciais do ministro nesta semana foram cancelados, mas que ele continua trabalhando de forma remota.









Apesar de não ter participado do protesto contra a intervenção da Rússia no encontro do G20, grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta mais a União Europeia, em Washington, Guedes disse que o Brasil foi tratado de "forma diferente" no FMI.