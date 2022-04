Guedes sobre sucessão na presidência da Petrobras: 'Estou sem luz'

Ministro da Economia, Paulo Guedes (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

Questionado sobre quem deve assumir o comando da Petrobras após a saída do general Joaquim Silva e Luna, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou estar "sem luz" sobre possíveis nomes. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (4/4) durante evento no hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro.