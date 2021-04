Guedes culpa aumento da expectativa de vida pela situação do setor de saúde

Ministro da Economia Paulo Guedes em evento no Palácio do Planalto (foto: AFP / EVARISTO SA - 05/02/2021) ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou nesta terça-feira (27/4) que a pandemia não foi a responsável por tirar a capacidade de atendimento do setor público, mas sim "o avanço na medicina " e "o direito à vida''. da, afirmou nesta terça-feira (27/4) que anão foi a responsável pora capacidade de atendimento do setor público, mas sim "o avanço na" e "o direito à''.





"Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130 (anos) ", disse. Para Guedes, "não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar" a busca por atendimento médico crescente.





Ainda segundo o ministro, o Estado "quebrou" e, diante da escassez de recursos do sistema de Saúde, o setor público não terá capacidade de atender à demanda crescente por atendimento da população.





As declarações foram feitas durante reunião do Conselho de Saúde Complementar.









Já em 2020, em razão da pandemia de COVID-19, o brasileiro perdeu quase dois anos de expectativa de vida . Em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 ano a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual no país. Ou seja, 74,8 anos em vez dos 76,7 anos de vida anteriormente projetados.





Com isso, a esperança de longevidade dos brasileiros retornou ao patamar de 2013, interrompendo um ciclo de crescimento da expectativa de vida no país, que partiu da média de 45,5 anos, em 1945, até atingir os estimados 76,7 anos, em 2020.





O cálculo do impacto da COVID-19 na sobrevida da população foi feito por uma equipe de pesquisadores liderados pela demógrafa Márcia Castro, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard.





Finanças públicas





Em fevereiro de 2020, um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional já apontava a necessidade de gastos adicionais em saúde entre 2020 e 2027 devido ao envelhecimento populacional.





"Há uma forte pressão para elevação das despesas [em saúde] em decorrência do processo de envelhecimento da população, dado que a população de maior idade demanda proporcionalmente mais serviços de saúde", avaliou a instituição.





No entanto, em 2019, a regra do teto de gastos impediu um aumento das despesas na área de saúde. Assim, R$ 9,05 bilhões deixaram de ser empenhados para essas despesas, de acordo com o Tesouro Nacional.





Já com a pandemia no início de 2020, foram gastos R$ 42,7 bilhões a mais no setor. Em 2021, o governo tem liberado gastos pontuais por meio de créditos extraordinários.





A regra do teto de gastos vale por 20 anos, e pode ser reavaliado a partir de 2026.