COVID-19: Itapecerica vai criar auxílio emergencial

A Câmara Municipal de Itapecerica deverá convocar sessão extraordinária para os próximos dias para votar o auxílio emergencial (foto: Portal Gerais)

Tramita na Câmara Municipal de Itapecerica, região Centro-Oeste de Minas Gerais, projeto que cria o programa de auxílio emergencial local. A proposta foi encaminhada, nesta terça-feira (30/3), pelo prefeito Wirley Reis, conhecido como Têko (Podemos). Elaborado em consonância com os vereadores, a matéria prevê benefício de R$ 200 por três meses.

Terão direito ao auxílio pessoas em situação desocial ou extrema pobreza e também a profissionais autônomosque foram diretamente atingidos pelas medidas de restrição de enfrentamento à COVID-19. Desde o dia 15 de março, o município está na onda roxa.

O benefício será pago para aquelas pessoas já cadastradas e em acompanhamento pelos equipamentos de assistência social do município. O projeto também lista os autônomos que terão direto a receber.

Na lista estão: lavadores de veículos, ambulantes, barbeiros, cabelereiros, maquiadores, manicures/pedicures e esteticistas, DJ’s, educadores físicos autônomos, organizadores de eventos, decoradores e cerimonialistas, proprietários de vans ou veículos de transporte escolar que tiveram seus contratos suspensos ou interrompidos em virtude da paralisação das atividades, proprietários de bares, botequins ou similares.

Apenas um membro por família poderá receber, mesmo que na residência exista mais de um profissional que se encaixe nos requisitos.

O objetivo é atingir aqueles mais impactados ao longo da pandemia. “Nenhum esforço parece suficiente diante da dimensão que alcançam os danos causados por esse terrível inimigo invisível, mas entendo que a responsabilidade de nós, gestores, é enorme, e que estão em nossas mãos muitas decisões que podem suavizar esses efeitos, especialmente para os menos favorecidos”, ressaltou Têko.

Lei será regulamentada

O benefício será possibilitado com o reforço do caixa proveniente da devolução de recursos por parte da Câmara Municipal. “Vamos devolver aos cofres municipais cerca de R$ 250 mil economizados nos três primeiros meses da nossa gestão à frente do Legislativo”, afirmou o presidente da Casa, o vereador Gleytinho do Valério (Avante). Para o parlamentar, o auxílio será “um alento” para os beneficiados.

Após aprovação, a lei será regulamentada e serão divulgadas as regras e o cronograma de pagamento. O município ainda não divulgou a estimativa de beneficiados e o custo total do programa aos cofres municipais.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

