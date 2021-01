Prefeito de Itapecerica manda fechar serviços não essenciais

O prefeito acatou a recomendação do governo estadual (foto: Divulgação/Facebook Têko)

Como primeira medida do ano, o prefeito de Itapecerica, região Centro-Oeste de Minas Gerais, Wirley Reis proibiu o funcionamento dos serviços não essenciais. A medida atende a recomendação do Comitê Extraordinário COVID-19, do governo do estado. A macrorregião Oeste, a qual o município pertence, regrediu para a onda vermelha do programa Minas Consciente.

de funcionamento será suspenso até o próximo sábado (10) de todos os estabelecimentos que não se enquadram nas diretrizes do plano estadual. Poderão funcionar, para citar alguns, apenas supermercados, açougues, padarias, farmácias, agropecuárias, clínicas médicas, postos de combustíveis, setor de hotelaria, agências bancárias, correios, lotéricas, oficinas mecânicas, lojas e obras de construção civil. O decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Em razão da elevada taxa de ocupação dos leitos conveniados e dos leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais preparados para atendimento dos casos de COVID-19, o comitê estadual de enfrentamento do coronavírus deliberou pela regressão da região à onda vermelha. A situação é revista semanalmente e um novo parecer deve ser emitido entre esta quarta (06/01) e quinta-feira (07/01) com validade a partir do sábado (10/01).

“Assim, considerando que Itapecerica mantém a adesão ao programa estadual “Minas Consciente – Retomando a Economia do Jeito Certo”, visando cumprir as determinações das autoridades sanitárias estaduais e, principalmente, visando resguardar a saúde da nossa população, a prefeitura publicou hoje um novo decreto, dispondo sobre a alteração, em caráter emergencial e por tempo determinado, das medidas de prevenção à disseminação do coronavírus”, informou o prefeito.

A Prefeitura também está empenhando esforços para a aquisição, com recursos próprios, de vacinas contra a COVID-19 para imunização, prioritariamente, dos grupos de risco, sendo essa uma prioridade do nosso governo. O objetivo é adquirir, inicialmente, 10 mil doses da Coronavac. O protocolo de intenção foi assinado com o Instituto Butantan no final do ano passado.

Em nota, o prefeito pediu compreensão e colaboração da população e empresários. “Para que os efeitos do previsto colapso do sistema de saúde em todo o estado provocado pelo aumento da demanda por leitos hospitalares não seja sentido pelos itapecericanos”, pediu. Têko ainda cobrou responsabilidade. “Que sejamos responsáveis e conscientes nesta fase que se anuncia como a mais preocupante até o momento, desde o início da pandemia”.

O último boletim atualizado divulgado pela prefeitura em 29 de dezembro aponta 366 casos confirmados do novo coronavírus na cidade. Desde o início da pandemia são oito mortes em decorrência da doença, um está em investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.