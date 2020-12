Pesquisa da CDL/BH aponta como serão as compras de Natal; veja

Natal já está com força total no comércio de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Parcelamento

Hábitos do consumidor

Encontro natalino

Mesmo com ado novo coronavírus, 70,5% da população vai comprar presentes para o. Foi o que apontou a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), realizada de 31 de outubro a 6 de novembro com 302 consumidores. Em 2019, o percentual de consumidores que pretendiam presentear foi de 75,3%. Seguindo a mesma tendência do ano passado, os consumidores pretendem adquirir, em média, três presentes.Roupas lideram a lista de itens mais procurados (78,6%), em seguida aparecem(41%)(26,9%),(15,8%). No Natal de 2020, o valor médio esperado dos presentes é de R$ 95,71. Em 2019, o tíquete foi de R$ 102, registrando assim uma diminuição de 6,18% no valor do presente.“O lojista tem que estar atento à jornada do cliente. A loja física foi o local citado como preferido para comprar (72,7%). Mas os consumidores estão comprando cada vez mais pela internet (20,5%). Por isso, é importante que o comerciante conecte as informações entre os canais, de forma que o cliente tenha uma experiência integrada e com menos atrito possível”, aconselha o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.Compras parceladas node(30,8%) são as preferidas pelo consumidor. Nessa modalidade, o tíquete médio será de R$ 96,88. Já no cartão de débito (28,2%), o valor será de R$ 94,23. Para os presentes pagos em dinheiro (26,1%) o valor pretendido será de R$ 93,85 e para as compras à vista no crédito (13,2%), espera-se um tíquete médio maior, de R$ 100,81.A pesquisa realizada pela CDL/BH revelou que para os consumidores que pretendem presentear neste Natal, o preço dos produtos é o atrativo mais importante (56,8%). Em seguida, chamam a atenção as promoções e os(28,2%), o bom atendimento (25,2%) e a qualidade do produto (25,2%). Ainda de acordo com o estudo, 48,7% das pessoas sempre pesquisam o valor dos presentes antes de finalizar as compras.O presidente da CDL/BH chama a atenção para um ponto muito importante em tempos de pandemia: agilidade no atendimento. “Uma das principais dificuldades apontadas pelo consumidor é a lotação de lojas. Por isso, nossa maior dica é: prepare seus colaboradores para que seja realizado um atendimento rápido, eficiente e humanizado. O cliente precisa permanecer na loja um tempo viável para escolher seus produtos, sem gerar aglomeração. Caso contrário, isso gera um impacto negativo em seu comércio”.

Apesar da orientação para a não aglomeração, em função da pandemia do coronavírus, 70,9% dos entrevistados afirmam que vão realizar ceia de Natal, com amigos e familiares. Nesse cenário, 81,8% dos consumidores pretendem desembolsar, em média, R$ 199,18 nas comemorações natalinas. Quem não pretende presentear terá um gasto maior nas festividades (R$ 204,39) em relação aos consumidores que vão presentear (R$ 171,79).



Dos entrevistados, 18,2% afirmam que não vão celebrar a data. Os principais motivos são o isolamento social (42,6%) e corte nos gastos (16,7%).



O amigo oculto, tão presente nas comemorações de fim de ano, terá menor adesão em 2020. Somente 31,6% dos entrevistados afirmam que vão participar da brincadeira. Entre os participantes, a maioria vai confirmar presença em apenas um amigo oculto.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Vídeo explica porque você deve aprender a tossir

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.