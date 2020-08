Shoppings de BH reabrem com filas e lojistas animados: 'Um mês de delivery em 3 dias'

Fila na entrada do Shopping Cidade, Centro de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



Na franquia de presentes Imaginarium, o vendedor Daniel do Carmo diz que espera um movimento menor que o da estreia da escala, que abarcou o Dia dos Pais - uma das datas mais rentáveis do calendário do comércio. Na véspera do feriado, ele afirma que o estabelecimento chegou a bater 70% da receita de um dia normal, anterior à epidemia. De hoje a sexta, o funcionário estima que as vendas vão cair um pouco, mas confia que ficarão acima das previsões da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), de apenas 30% de recuperação nos ganhos.



“O fluxo de clientes, com certeza, vai diminuir, pois vendemos sobretudo presentes, artigos que saem mais em datas especiais, como o Dia Dos Pais. Mas estamos animados. Em 40 minutos de funcionamento hoje, fizemos duas vendas, é um movimento bom. Acredito que podemos atingir até 60% do faturamento normal”, avalia Daniel.



A gerente da confecção de roupas Zinzane, Josy Alves, relata que se surpreendeu com a volta da clientela e diz que a loja, esta semana, vai focar nas promoções. “Semana passada, abrimos cheios de lançamentos e produtos da coleção de verão, mas as pessoas chegaram aqui atrás das promoções. Diante disso, agora baixamos todo o nosso estoque de peças promocionais, especialmente de tricô. Como ainda está frio em BH, a clientela ainda está à procura de roupas de inverno”, detalha Josy.



Preços altos A anunciada redução nos preços, no entanto, parece não ter agradado muitos dos consumidores que circulavam pelo shopping esta tarde. A aposentada Solena Amado é um deles. Até por volta de 13h, ela acumulava três sacolas, mas conta que desistiu de fazer algumas compras ao observar que os produtos estavam caros de que de costume. “Comprei um tênis, umas meias, e umas máscaras, só coisa que eu precisava mesmo. Estou achando tudo muito caro. Só vi promoção que compensa mesmo de botas, sandálias, itens que não me interessam”, comenta.



Esta matéria está em atualização.



Os clientes que, antes das 11h desta quarta-feira (12), formaram longa fila na entrada do Shopping Cidade, Centro de BH, vieram dispostos a gastar dinheiro. A aposta é dos lojistas do centro de compras, com base no desempenho das vendas da semana passada - a primeira em que a escala de revezamento do comércio começou a valer. O protocolo estabelecido pela Prefeitura de Belo Horizonte na última quarta (5) prevê três dias de funcionamento e os quatro seguintes de portas fechadas.Otimistas, os comerciantes relatam ter superado as metas estabelecidas para o retorno das atividades e esperam lucrar, nos próximos três dias, ao menos 40% em relação ao que costumavam faturar antes dade. “Três dias de vendas aqui no shopping de meio-dia às 20h, na semana passada, me renderam o equivalente a um mês inteiro de faturamento no delivery. Só posso estar otimista, comemora Liandra Tavares, proprietária da franquia de produtos naturais Bio Mundo. “Além disso, eu vendo muitos produtos perecíveis, preciso dar giro neles. Então, qualquer dia de porta aberta para mim já é um alívio”, completa.