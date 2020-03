Às moscas, lojas do Mercado Central aderem ao delivery e demitem funcionários

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Fundado em 1929, ano da que ficou conhecida como maior crise do capitalismo financeiro, o Mercado Central de Belo Horizonte resiste de portas abertas ao forte impacto econômico causado pela pandemia de coronavírus. Mas sente o baque. Fundado em 1929, ano da que ficou conhecida como maior crise do capitalismo financeiro, oresiste de portas abertas ao forte impacto econômico causado pela. Mas sente o baque.





Nos corredores do estabelecimento onde, segundo a administração central, costumam transitar 31 mil pessoas por dia, o clima nesta terça-feira (23) era de deserto. Às 11h - horário em que o Estado de Minas percorreu o local - alguns comerciantes relataram que ainda não haviam feito uma venda sequer. “Nem vírus entra aqui ultimamente”, comentou o feirante José Vitor Silva, proprietário de uma barraca de frutas.





Para tentar driblar a fuga de clientes, o microempresário passou a oferecer delivery, estratégia adotada por boa parte das 290 lojas em funcionamento mercado - outras 110, do segmento de bares e restaurantes, tiveram que fechar em virtude do Decreto Nº. 17.297, estabelecido pelo prefeito Alexandre Kalil em virtude da pandemia de coronavírus. O problema, conta José Vitor, é que os pedidos não chegam.





“Nenhum freguês me ligou ou mandou mensagem até agora. Ontem, eu ainda atendi uns 5. Mesmo assim, os que mandaram buscar a mercadoria, porque até motoboy está difícil de encontrar”, falou à reportagem.





Demissões No estande de laticínios e doces onde o jovem Willian Pascoal trabalha, o serviço de entregas também não parece fazer muito sucesso. Ao longo de toda a manhã, o funcionário afirma ter feito apenas uma venda via WhatsApp, e quatro presenciais. “O faturamento aqui caiu 90%. Para evitar a perda dos produtos mais perecíveis, reduzimos preços. O pacote de pão de queijo, que era vendido a R$ 12,90, está saindo a R$ 4, valor de custo. O queijo meia cura, nosso carro chefe, está 30% mais barato”, relata.





Segundo Pascoal, em virtude da crise, cinco de seus colegas foram demitidos. “O proprietário desse negócio é dono de um total de cinco lojas dentro mercado. Mandou embora um empregado de cada unidade. No caso, os que tinham menos tempo de carteira assinada”, diz o empregado.





Proprietário de sete barracas de produtos naturais, como farinhas sem glúten e alimentos dietéticos, Welbet Machado optou por manter apenas um estande aberto. Ele afirma que, até o momento, não fez cortes no quadro de colaboradores. “Tenho 60 funcionários. Dei férias para todos eles e vim para cá atender a freguesia junto com a minha sócia”.





Ao fim da manhã, o movimento na loja era fraco. A reportagem observou a presença de apenas três compradores. A mobilização em torno das vendas no delivery, no entanto, era mais intensa. “Nós já tínhamos esse serviço ativo há algum tempo. Então, quem comprava conosco via WhatsApp, continuou comprando. Devo ter feito perto de 15 entregas hoje. De qualquer maneira, o impacto da pandemia no orçamento aqui foi muito grande. Diria que estou faturando 5% do que ganho normalmente”.



Fé

E no momento em que que muitos recorrem à fé para encarar as dificuldades, o lucro das lojas de artigos religiosos não parece ter decolado. Segundo Leandro Pereira, vendedor de um estande de artefatos de umbanda e candomblé, nem os banhos de prosperidade tem tido saída. O empregado diz que, diante do cenário ruim, teme perder o emprego.





“Muita gente perdeu. O patrão não vende e continua cheio de despesas, como energia, água, aluguel… Só o aluguel desse espaço aqui, com menos de dez metros quadrados, é R$ 7 mil. Isso torna a manutenção do negócio fica difícil, então o empresário sai cortando cabeças. É complicado”, pondera o profissional.