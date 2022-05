Dicas para cuidar do corpo e da pele durante o frio

"Historicamente, os meses mais frios impulsionam a demanda nas clínicas estéticas e os tratamentos mais recomendados para essa época são os de rejuvenescimento . Mesmo com muitas pessoas em casa, é possível cuidar do corpo e da pele, aproveitando o friozinho para buscar melhores resultados. Começando os tratamentos agora, o paciente estará pronto para arrasar no calor", destaca a dra. Aline Caniçais, especialista fisioterapeuta dermatofuncional da HTM Eletrônica, indústria de desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.