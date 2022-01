Técnica de rejuvenescimento labial melhora sorriso dos pacientes

O Lip Lift se tornou um dos procedimentos mais frequentes na clínica de Andréa Murta, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Andréa Murta Cirurgias Orofaciais/Divulgação )





Um sorriso perfeito e qualidade de vida para os pacientes. Assim tem sido a rotina da cirurgiã-dentista Andréa Murta, que trouxe para Minas Gerais a técnica de Lip Lift - um procedimento de cirurgia orofacial que modifica a aparência estética dos lábios, remodelando-os para aumentar o volume e o vermelhão da boca e melhorar a área facial acima dos lábios de uma forma mais esteticamente agradável.





O procedimento se tornou um dos mais frequentes em sua clínica, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O procedimento consiste na remoção do excesso de pele abaixo do nariz, gerando um encurtamento da distância entre a base do nariz e o lábio superior. É uma cirurgia simples, que consegue um excelente resultado estético-funcional e é indicada, em muitos casos, para pacientes que não mostram ou mostram pouco os dentes superiores ao sorrir.









A dentista é especialista em Harmonização Facial, título conquistado em 2018. É também especialista em tratamento de sorriso gengival com prótese biovolume, técnica que aprendeu em Goiânia, em 2011, quando ainda era feito de forma manual. Há quatro anos todo o planejamento e a impressão de protótipos já é feito pelo computador. Em 2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia.





Sertanejo fez procedimento em BH

Cantor Hudson, da dupla Edson e Hudson (foto: Arquivo pessoal)

O cantor Hudson Cardorini, da dupla sertaneja Edson e Hudson, veio a Belo Horizonte diretamente de Limeira, no interior de São Paulo, para fazer o procedimento de Lip Lift. Aos 49 anos, Hudson se submeteu à correção de assimetria labial superior e inferior, e ficou muito satisfeito com os resultados.





"Quem me indicou a dra. Andréa Murta foi o dr. Igor Costa Alves, também aí de Belo Horizonte. Eu já estava com o lábio superior baixo, um pouco por causa da idade. Foi super tranquilo, não doeu nada, na segunda semana já desinchou e foi indolor", contou o cantor. "Ela é uma profissional fantástica, sabe o que está fazendo."

O cantor se submeteu ao procedimento em Belo Horizonte (foto: Arquivo pessoal)





Hudson, que faz turnês pelo Brasil ao lado do irmão Edson, disse que 'amou' o resultado. "Não somente eu, mas as pessoas ao meu redor também. Além do Lip Lift, fiz o queixo, porque eu estava com um desgaste ósseo da mandíbula. Os profissionais de Belo Horizonte são os melhores do mundo, eu super recomendo", comentou.





Exposição dos dentes e sorriso perfeito





Andréa Murta explica que o procedimento de Lip Lift é indicado para pacientes que apresentam o sorriso baixo, ou seja, que ao sorrir não expõem os dentes. Também é recomendado a quem apresenta assimetria labial ou tem lábios finos, invertidos e envelhecidos. "O lip lift ainda é muito procurado por pessoas que passaram por alguns tipos de cirurgias ortognáticas - com alterações no desenvolvimento ósseo facial". comenta.





"Os dentes são as joias do rosto. É na expressão facial que expressamos os sentimentos e por isso é tão importante cuidar deles para sentir-se bem", explica. A especialista reforça o quanto o sorriso pode impactar positivamente na vida das pessoas, por isso, desde os 17 anos ela faz trabalhos voluntários, devolvendo o sorriso a centenas de pessoas.





Andréa também se recorda com orgulho da reabilitação oral que fez na mãe, dona Alanice - um modo de retribuir o aprendizado que começou aos 12 anos, quando trabalhava lapidando pedras para a mãe. Hoje, são mais de 4 mil pacientes que já passaram por seu consultório.