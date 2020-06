Saiba como cuidar da pele no inverno

A publicitária e modelo Pamela Souza Silveira, de 25 anos, diz ter notado a pele de seu rosto mais sensível e ressecada neste período do ano e procurou ajuda de um especialista (foto: Arquivo pessoal)





A pele é um órgão sensível do corpo, e um simples banho, sem a devida cautela, pode danificar camadas da epiderme e causar danos ao organismo, conforme constatam especialistas. Portanto, durante o inverno, alguns cuidados precisam ser intensificados, a considerar que as baixas temperaturas desta época do ano podem interferir em alguns hábitos humanos e sobrecarregar a pele. A alta umidade também pode ser um fator prejudicial.





“Para se ter noção, 15 minutos de chuveiro quente sobre a pele já é tempo suficiente para comprometer a camada responsável por segurar a hidratação. A água do banho, quando está em temperatura muito elevada, faz com que a pele perca água e lipídeos, afetando essa proteção”, explica.





Além disso, Miranda pontua que, durante o inverno, as pessoas também ingerem menor quantidade de água e optam por uma alimentação mais gordurosa.



Ainda, há o uso excessivo de aquecedores e quantidade de roupas, o que provoca a remoção da oleosidade natural da pele, diminuindo, assim, o manto lipídico, responsável por reter a umidade da epiderme. “O resultado é: ressecamento cutâneo, desidratação e sensibilidade.”





Esses danos, de acordo com o dermatologista, podem acometer a pele de forma geral, com consequências perceptíveis tanto no rosto quanto no corpo. O especialista elucida, ainda, que os efeitos do frio na epiderme podem torná-la mais sensível e vulnerável a disfunções, como alergias, coceiras, micoses e descamação.





Foi o que ocorreu com a publicitária e modelo Pamela Souza Silveira, de 25 anos, que diz ter notado a pele de seu rosto mais sensível e ressecada neste período do ano. Pamela destaca que percebeu, também, os sinais dos danos causados pelo frio em seus lábios, que ficaram ressecados.





“Identifiquei algumas alterações em minha pele durante o inverno, como um aspecto mais esbranquiçado, ressecamento, aparecimento de cravos e espinhas e lábios ressecados. Ainda, percebi que meus pés estavam um pouco rachados. Sempre tomei banho muito quente, e no frio mais ainda, o que acredito ter influenciado, apesar de cuidar da minha pele.”





Nesse contexto, Miranda destaca que a falta de cuidado com a pele e os hábitos durante o inverno podem causar danos sérios à epiderme. “O péssimo hábito da água quente no banho, a baixa ingestão de água e a falta do protetor solar – que é outro erro comum no inverno, já que as pessoas pensam que, por não estar tão expostas ao sol podem preteri-lo –, a longo prazo causam o envelhecimento precoce da pele e manchas”, pontua.





CUIDADOS





Miranda ressalta ser de extrema importância que alguns cuidados sejam tomados, e intensificados, durante o inverno, a fim de evitar o aparecimento de patologias relacionadas à pele e/ou danos mais sérios à epiderme.





“Uma pele saudável começa de dentro para fora. Portanto, é essencial que uma alimentação equilibrada e saudável, rica em vitaminas, antioxidantes e probióticos, seja feita. Além disso, é muito importante a ingestão de, no mínimo, dois litros de água por dia.”





O especialista pontua que consultas periódicas com um médico dermatologista são necessárias, pois a partir do atendimento e, consequente avaliação correta, os produtos e tratamentos adequados para cada tipo de pele podem ser prescritos. “É importante destacar ainda o uso de protetor solar diariamente e o estabelecimento de uma rotina de skin care.”





A recomendação dada pelo dermatologista foi exatamente o que Pamela fez. A modelo conta que assim que percebeu as alterações em sua pele do rosto e corpo procurou ajuda especializada, o que evitou o agravamento dos sinais percebidos.





“A dermatologista me orientou a trocar alguns cremes específicos, diminuir o banho excessivo e muito quente, bem como água muito quente no rosto, e a tomar bastante água. Comecei a fazer os processos que ela me orientou imediatamente. Além disso, incluí alguns processos caseiros, que também fizeram a diferença.”





Miranda destaca, também, que o uso de buchas deve ser evitado, bem como o de adstringentes à base de álcool. Ainda, de acordo com o dermatologista, atividades físicas e um sono de qualidade são bons aliados no cuidado com a pele. Além do tratamento “de dentro para fora”, o especialista pontua a importância de atentar para os procedimentos de limpeza, hidratação e exposição da pele.





O que Pamela, também, fez. A modelo conta que adotou um tratamento à base de nutrição e hidratação da pele, com uma rotina de aplicação de cremes e produtos durante o dia e à noite.



Outro método adotado por Pamela, e orientado pela médica especialista, foi a ingestão de vitamina C, já que durante o inverno esse recurso se torna mais escasso. Além disso, a modelo conta que trocou a tradicional manteiga de cacau por um lip balm, o que considera ter sido importante para a hidratação dos lábios.





Miranda destaca que existem alguns tratamentos para a pele essenciais para serem realizados durante o inverno, sendo esses capazes de melhorar, de forma considerável, o aspecto cutâneo ao auxiliar na renovação celular da epiderme.





“Peelings químicos, procedimentos feitos com laser, luz pulsada e ultrassom microfocado são alguns métodos interessantes para tratar a pele. Por machucarem a pele para que ela seja renovada, acabam deixando-a mais sensível. E, como no inverno estamos menos expostos ao sol, esse acaba sendo o momento ideal para realizá-los”, destaca.





