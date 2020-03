Alimentos para a pele

Entramos na reta final do verão. Estação quente, mas que também foi das mais chuvosas. No entanto, as temperaturas elevadas estão aí e não é nada seguro relaxar nos cuidados com a pele. E, apesar de o protetor solar ser indispensável, sabia que tem como tratá-la a partir da alimentação? Sim, o que se põe no prato também é aliado contra o processo de envelhecimento devido à maior produção de radicais livres pelo organismo, além de outros danos.





Portanto, o consumo de alimentos com ação antioxidante pode auxiliar na diminuição da inflamação do organismo e fortalecer o sistema imune. É muito importante lembrar as orientações dos dermatologistas, de evitar se expor diretamente ao sol em determinados horários do dia e fazer o usar o protetor solar. Mas há outros compromissos que cada um deve assumir, alerta Aline Penedo, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e funcional, mestranda em ciências da saúde – nutrição e dietética na Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (Hesso), na Suíça.





Aline Penedo recomenda atenção na hora de criar o cardápio: “Montar uma refeição variada, nutricionalmente equilibrada e com alimentos naturais traz muitas vantagens ao organismo. Os compostos antioxidantes e os fitoquímicos presentes nos alimentos são os responsáveis pela coloração desses produtos, que podem variar entre os tons amarelo, laranja, vermelho, verde e outros”. Ao elaborar um prato com a mistura de algumas dessas cores, segundo ela, podemos garantir o consumo de diversos nutrientes, que, quando ingeridos na mesma refeição, atuam em sinergia e aumentam a sua biodisponibilidade.





Conforme Aline Penedo, alimentos nas cores amarelo e laranja são ricos em vitamina C e betacaroteno – precursor da vitamina A. “A vitamina C é um potente antioxidante que melhora o sistema imunológico e previne o envelhecimento da pele. A vitamina A é essencial para a visão, pele e cabelos. O betacaroteno auxilia na produção de melanina e combate os danos causados pelo sol, além de ser essencial nos cuidados da visão.” As fontes são: cenoura, laranja, mamão, caqui, manga, damasco, tangerina, abóbora e batata-doce. Para aumentar a absorção do betacaroteno, ela sugere incluir algum alimento gorduroso na refeição, como sementes de linhaça ou oleaginosas.





Para a família do vermelho, Aline Penedo explica que a substância que confere essa coloração é o licopeno, sem esquecer que esses alimentos também contêm vitamina C e ácido elágico. “Esses antioxidantes atuam como potentes anti-inflamatórios, que protegem a saúde do coração e evitam certos tipos de câncer.” Eles estão presentes no tomate (o cozimento aumenta a biodisponibilidade do licopeno – fazer um molho de tomate caseiro é indicado), melancia, cereja, goiaba vermelha, maçã, pimentão vermelho, framboesa e romã.





HORTIFRÚTI





Durante o verão, ainda é mais fácil e prazeroso consumir os alimentos que apresentam a cor verde. “São altamente nutritivos, ricos em cálcio, ferro, fósforo, vitamina C e, no caso dos verde-escuros, ainda contêm clorofila, que potencializa a ação detoxificante no orga- nismo. Esse grupo de alimentos é fundamental para o fortalecimento dos ossos, dentes, previne a anemia, além de contribuir para o controle do peso, glicemia, colesterol e garantir o bom funcionamento intestinal”, destaca Aline Penedo. As fontes são brócolis, couve, rúcula, agrião, salsão, espinafre, alface, pepino, vagem, ervilha, kiwi e abacate.





Aline Penedo avisa que a variedade de alimentos disponíveis nos hortifrútis durante o verão é imensa e, por isso, é importante aproveitar para desfrutar dos inúmeros benefícios. Além de apresentar elevada densidade nutricional, são muito versáteis e de fácil preparo. Podem ser consumidos crus, refogados, em receitas leves de tortas, sopas, sucos e vitaminas.





A nutricionista destaca que para manter a pele saudável e bonita também é preciso se preocupar com a ingestão de água, que deve ser frequente para manter a hidratação do corpo e garantir as funções vitais do organismo. Para aumentar o aporte hídrico, é possível aproveitar os benefícios das bebidas de baixas calorias, como a kombucha e os diversos chás. Evitar adicionar açúcar e edulcorantes artificiais. Aline Penedo recomenda ainda que cada um, ao longo da semana, tente variar os alimentos do mesmo grupo, para garantir o consumo dos macronutrientes, além das diversas vitaminas e minerais.





