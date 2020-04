Isolamento social: a importância de cuidar da pele e do cabelo em tempo de estresse

(foto: Reprodução/Internet/depositphotos)

Rotina necessária: o dermatologista Lucas Miranda sugere algumas dicas para manter a cútis saudável:



A procura porcresce no ritmo do desenvolvimento de novaspara conservar o corpo e a aparência. São equipamentos que revolucionam o setor da, com possibilidades, entre outras, de definir músculos, reduzir medidas e combater o envelhecimento. Um segmento que, como muitos outros, agora também sente os efeitos da pandemia do coronavírus. Muitas clínicas estão fechadas, seguindo orientação de órgãos e autoridades em saúde, e muita gente se pergunta como continuar com os procedimentos.Há um grande número de métodos que demandam mais de uma sessão, mas agora muitas pessoas se viram obrigadas a interromper as terapias corporais. Ao mesmo tempo, o período de reclusão pode também ser uma chance para ter atenção a aspectos deixados de lado com a correria diária. Nesse cenário, especialistas ensinam maneiras para manter os processos mesmo dentro de casa e continuar com bons resultados.Este é um momento em que tensões são potencializadas, principalmente pela incerteza sobre o que vai acontecer daqui para frente quanto aos efeitos da pandemia. O dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Lucas Miranda, reforça a importância de ter uma atenção especial com a saúde, já que questões emocionais refletem diretamente não só na mente, mas também na, visto que o estado de ansiedade e medo provoca, muitas vezes, manifestações psicossomáticas."A pele, maior órgão do corpo humano, juntamente ao sistema digestivo, é o que mais apresenta quadros de somatização. Já a eventual queda de cabelo é uma das manifestações mais frequentes associadas a períodos de estresse", ressalta o dermatologista. Para quem enfrenta problema com os cabelos, Lucas Miranda aconselha o uso de vitaminas e suplementos com cisteína, vitamina C, vitamina E, biotina e silício, entre outros e, claro, procurar orientação médica para entender o que é mais indicado em cada caso.Além da queda capilar, a dermatite seborreica costuma ser agravada em períodos de ansiedade. Na pele, entre outros problemas está o surgimento de acnes, herpes (em pessoas com predisposição), psoríase (doença inflamatória) e vitiligo (doença autoimune). "Não existe fórmula mágica que faça com que esses medos desapareçam, mas é muito importante que tenhamos a consciência do quanto o equilíbrio é fundamental para evitar o desencadeamento de outras enfermidades. Beba muita água, alimente-se de maneira correta, durma bem, pratique atividades físicas e tente relaxar. Tudo isso vai passar", anima-se.Diante da necessidade de isolamento social, pessoas que estavam realizando tratamentos dermatológicos estão se perguntando o que devem fazer - se continuam ou não o tratamento, se vale a pena esperar alguns dias para recomeçar, se podem dar um 'jeitinho' em casa para não perder o que já foi feito. Lucas Miranda conta que muitos atendimentos têm sido feitos por teleconsulta, uma forma de evitar aglomeração de pacientes em ambientes fechados.O médico cita procedimentos que demandam mais de uma sessão, como os feitos com laser, microagulhamento e aparelho de ultrassom. "Se o paciente tiver menos de 60 anos, não apresentar sintomas que indiquem a infecção por coronavírus e não tiver doenças crônicas, o agendamento pode ser feito para que esse tratamento continue de maneira presencial. Tudo de maneira individualizada, com as medidas de higienização orientadas pelos órgãos mundiais de saúde."Não é por causa da ordem para ficar em casa que os cuidados com a pele e o cabelo devem ser negligenciados. "Muito pelo contrário. O skincare pode e deve ser feito com mais atenção e tempo. Para as mulheres, o indicado é aproveitar esse período em que não precisam usar maquiagem, rímel, base, para deixar o rosto respirar", ensina o médico.Existem tratamentos para gordura localizada, por exemplo, que são realizados em apenas uma sessão, enquanto outros, para celulite e flacidez, demandam mais sessões. "Ainda não sabemos quanto tempo vai durar esse isolamento social. O ideal para não ser prejudicado é apostar nos bons hábitos", afirma Abdo Salomão Junior, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.Quando o objetivo é o combate ao envelhecimento facial, o médico cita alternativas terapêuticas, que não têm tanto peso quanto um procedimento, mas são boas aliadas nesse momento. "Quando um tratamento com laser para manchas é interrompido, para seguir com os resultados o paciente pode usar em casa o ácido retinoico e o tranexâmico para manter o clareamento das manchas", exemplifica o dermatologista. No caso de ultrassom recomendado para rugas e flacidez de pele, uma saída para minimizar possíveis efeitos negativos com a interrupção é a utilização de substâncias renovadoras e hidratantes, como ácido retinoico, progenitrix, hyaxel. "Além disso, podemos indicar vitaminas orais, para o caso de flacidez, rugas e manchas", acrescenta a dermatologista Claudia Marçal.Para os tratamentos corporais, bons hábitos impactam positivamente na manutenção dos resultados para amenizar celulite, gordura e flacidez. Praticar atividades físicas dentro de casa, controlar o estresse, preservar uma dieta alimentar equilibrada e observar a qualidade do sono são medidas recomendadas por especialistas. Entre as áreas do corpo que devem receber cuidados especiais, além do rosto, a região que mais recebe atenção durante a rotina de beleza, corpo e cabelos, há que se atentar para as pálpebras, os lábios, pescoço e colo, mãos, pés, joelhos e cotovelos.- Lavar a pele duas vezes ao dia (de manhã e de noite)- Utilizar uma loção tônica para recuperar o PH cutâneo- Usar creme para a área dos olhos para tratamento de olheiras e rugas- Aplicar um bom hidratante facial recomendado para seu tipo de pele- Na parte da manhã, independentemente de sair ou não de casa, é fundamental fazer uso do protetor solar com FPS30. Se o trabalho for home office e na frente do computador, melhor apostar nos protetores com cor, pois protegem mais da luz visível- Entre os cuidados semanais, a realização de uma esfoliação com sabonete e hidratante (com partículas de tamanho pequeno ou médio) promove a retirada da camada superficial, torna a aparência da pele mais homogênea e aumenta a absorção dos cremes- Os produtos devem ser espalhados em movimentos circulares, sempre com cuidado para não machucar a pele. Além disso, devem ter a capacidade de remover as impurezas sem agredir o tecido cutâneo- Para o cabelo, a rotina de cuidado com os fios é muito individual, pois depende muito de seu aspecto- Uma pessoa com cabelo oleoso deve lavá-lo todos os dias. Para cabelo seco, a lavagem deve ser de duas a três vezes por semana- Para quem pratica atividades físicas e transpira muito, o ideal é lavar os fios sempre que suar, evitando o sal no cabelo- O importante é lavar com água fria ou morna, e dar preferência para shampoos neutros e condicionadores hidratantes durante a semana- Na quarentena, é importante tentar dar um tempo para o cabelo 'respirar' quando o assunto é secador e chapinha. E, sempre que fizer uso, passar o protetor térmico- Na rotina de cuidados semanas, passar máscaras (hidratante/nutrição/ restauração) sempre intercaladas. A frequência pode ser semanal ou de duas vezes por semana, dependendo da indicação do profissional dermatologista ou tricologista.- O corpo é reflexo do que comemos. Não adianta fazer uso, tanto na face, quanto no cabelo, de cremes caros, se não estiver com a rotina equilibrada- Para melhorar a saúde dos fios, é importante uma dieta rica em alimentos como cenoura, espinafre, aveia, salmão e peixes, soja, laranja, morango, iogurte (de preferência sem açúcar e gordura), castanha do pará e agrião- Entre os inimigos estão o açúcar, carboidrato refinado (farinha branca) e a ingestão de álcool- No caso da pele, dê preferência para cenoura, mamão, manga, brócolis, espinafre, laranja, kiwi, limão, castanhas, como a do pará, avelã, amêndoa, nozes, semente de linhaça e de girassol, peixes como sardinha e salmão, amora, abacaxi, morango, cacau (70% para mais) e carnes vermelhas