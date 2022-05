Inverno é a melhor época para realizar procedimentos estéticos

O dermatologista Lucas Miranda te conta quais são esses procedimentos (foto: Leca Novo/Divulgação )

O número de pessoas adeptas a tratamentos estéticos é cada vez maior e no período mais frio do ano, alguns desses procedimentos tendem a ser ainda mais vantajosos e indicados. Isso acontece devido à relação entre a cicatrização da pele e a exposição solar.

De acordo com Lucas Miranda, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguns tratamentos agridem a pele de forma intencional com o intuito de estimular a renovação celular e a produção de colágeno . "Nesses casos, uma proteção solar adequada e, em alguns casos, abstenção à exposição solar, são importantes para evitar o surgimento de manchas", explica.

O inverno, portanto, é a estação ideal para realizar a maioria dos procedimentos estéticos, uma vez que a incidência de radiações é menor e as pessoas visitam menos praias e piscinas. "Todas as técnicas dermatológicas onde há uma injúria controlada à superfície da pele demandam uma proteção solar intensa ou até mesmo evitar se expor ao sol, tais como: depilação a laser, peelings químicos, luz pulsada, laser de CO2 fracionado e microagulhamento", complementa Miranda.

Procedimentos estéticos faciais mais indicados no inverno, de acordo com o profissional:

Depilação a laser: Aparelho de laser que gera calor e atinge o local onde o pelo cresce, danificando-o e eliminando o folículo

Peeling químico: Auxiliam na retirada de camadas danificadas da pele; Luz pulsada: tratamento eficiente para combater as marcas do envelhecimento

Laser de CO2 fracionado: Renova a epiderme (células superiores da pele) ao revelar a derme (camada debaixo da pele), regenerando o colágeno e a nova epiderme sobrejacente

Microagulhamento: técnica consiste em produzir pequenos furos sobre a pele através de um sistema de rolamento com agulhas com o objetivo de estimular os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno

No caso de tratamentos corporais, eles são indicados durante todo o ano, mas pensando nos resultados a médio e longo prazo, o ideal seria que os pacientes iniciassem as sessões neste período mais frio para estarem com o a silhueta em dia no verão. Confira os mais indicados:

Exilis Ultra: tecnologia de radiofrequência utilizada, sobretudo, para tratar gordura localizada e flacidez da pele;

Coolsculpting: consegue melhorar o contorno do corpo, através da destruição de acúmulos de gordura. Consiste na realização de um resfriamento controlado e preciso que atinge as células adiposas responsáveis pelo armazenamento de gordura. O paciente não precisa de repouso e pode voltar às atividades rotineiras logo após a aplicação

CM Slim: tecnologia não invasiva de remodelação corporal que utiliza campos eletromagnéticos para construir músculos e promover redução de gordura

