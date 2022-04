Harmonização corporal: ganhos estéticos, com boa alimentação e exercícios

(foto: Pexels)

Thiago Martins salienta que, com tratamentos conjugados e feitos segundo a necessidade de cada paciente, é possível tornar o corpo mais simétrico (foto: Ju Foini/Divulgação)

Quando conjugados treinamento aeróbio e musculação, há uma melhora mais rápida da perda de peso, devido ao aumento mais rápido da massa magra. É o que explica o fisioterapeuta esportivo Vitor Alvarenga (foto: Fernando Trancoso/Divulgação)

O educador físico Tiago Augusto de Castro sempre foi incomodado com a aparência corporal por se considerar magro demais (foto: Arquivo Pessoal)

Segundo a médica pós-graduada em nutrologia Marilia Gramiscelli, qualquer mudança alimentar deve ser muito bem orientada (foto: Andrapa Soluções/Divulgação)

Eliminar as gorduras localizadas e a flacidez do corpo é um desafio para homens e mulheres de todas as idades. Não é à toa que surgem, todos os dias, receitas milagrosas que prometem entregar um corpo sarado e esbelto. Mesmo tendo a consciência de que nada disso é capaz de trazer o resultado desejado, muita gente insiste em investir em procedimentos tantas vezes propagados, sem recorrer a hábitos de vida mais saudáveis, com uma alimentação equilibrada e a prática constante de exercícios.Graças aos avanços da tecnologia e a estudos feitos com o intuito de elaborar terapias mais modernas e eficazes, hoje existem, a partir de novas técnicas combinadas com uma rotina de autocuidado, boas ferramentas para eliminação da gordura localizada e combate à flacidez corporal.Segundo o biomédico, professor universitário e fisioterapeuta dermatofuncional, Thiago Martins, criador da marca Harmonização Corporal, com um protocolo com tratamentos conjugados e feitos segundo a necessidade de cada paciente, é possível tornar o corpo mais simétrico."A estética corporal sempre foi uma preocupação das pessoas, até porque fomos ensinados que existe um padrão a ser seguido. Hoje, as pessoas estão mais conscientes e aprendendo a gostar mais de si, aceitando o próprio corpo individualmente, mas, ao longo da minha carreira profissional, sempre atendi homens e mulheres insatisfeitos. Pensando nisso, após muito estudo, desenvolvi a técnica que, como o próprio nome diz, corresponde a uma série de tratamentos não invasivos, que visam um corpo mais harmônico e simétrico", diz o especialista.Dessa forma, ele trabalha o corpo como um todo, e não uma área específica, diminuindo a gordura localizada, a celulite, o aspecto das estrias e a flacidez da pele. São diversas partes tratadas em apenas uma sessão, Thiago conta, sendo que, na maioria das v ezes, são feitas cerca de dez sessões para alcançar os resultados desejados. "Para isso, o paciente passa por uma consulta especializada e individualizada em que consigo analisar quais condições ele apresenta, para realizar, assim, os procedimentos específicos."É o caso da professora pedagoga aposentada, Andrea Torres, de 66 anos. Ela sempre foi incomodada com a gordura localizada abdominal e da parte interna da coxa. "Essa insatisfação veio principalmente depois que tive meus dois filhos, à medida que os anos se passaram e também por considerar minhas coxas muito grossas."Apesar de nunca ter sido obesa, a pedagoga sempre lutou contra a balança. Ela conta que nunca fez uso de medicamentos para emagrecer e procurou, ao longo da vida, estabelecer uma dieta mais saudável e equilibrada e uma rotina de atividades físicas variadas."Mesmo procurando manter esses hábitos para uma melhor qualidade de vida, sempre busquei realizar procedimentos estéticos corporais, até porque, atualmente, esses tratamentos são comprovadamente eficazes. Com a harmonização corporal, pude perceber resultados visíveis, tanto na diminuição de gordura localizada, que é muito difícil de perder apenas com exercícios e dieta, quanto da celulite e no afinamento da minha silhueta. É algo que trabalha várias partes do corpo ao mesmo tempo, fazendo com que haja uma mudança conjunta."O biomédico, porém, faz um alerta. "Na verdade, a única forma de eliminar a gordura é através de atividade aeróbica. O que fazemos nos tratamentos para a gordura localizada é transformá-la em energia para que o organismo consiga usá-la como fonte de energia, diminuindo, assim, a quantidade de gordura existente", ressalta.A celulite, de acordo com Thiago Martins, também é resultante da gordura localizada, que acaba impedindo a vascularização adequada da superfície em alguns pontos do corpo. Além disso, outros fatores, como processo inflamatório, fazem com que a resposta do organismo seja o acúmulo de fibrose na região, 'puxando' a pele para baixo, aparecendo, assim, os furinhos na superfície.No caso da flacidez, o profissional explica que a grande responsável por sua formação é a baixa produção de colágeno e elastina na pele, componentes que auxiliam sua sustentação. "Para isso, em determinados casos, fazemos uso de bioestimuladores de colágeno como parte do protocolo de harmonização corporal. Essas aplicações estimulam o corpo a produzir novas fibras."A prática regular de exercícios previne mais de 50 doenças, como a obesidade, os problemas cardiovasculares, AVCs, além de contribuir com a redução da pressão arterial, o aumento dos níveis de HDL (o bom colesterol) e diminuição dos níveis de LDL, e também é uma ferramenta para a harmonia da saúde mental.Quando pensamos na funcionalidade do corpo, a atividade física gera uma boa resistência, é fundamental para fortalecimento dos músculos, para a melhora do equilíbrio, da mobilidade e de dores que podem surgir à medida do envelhecimento. E quando o assunto é a estética corporal, também tem papel importante. Segundo o fisioterapeuta esportivo Vitor Alvarenga, a prática esportiva sozinha já consegue trazer bons resultados. Mas existem estudos que demonstram que, quando conjugados treinamento aeróbio e musculação, há uma melhora mais rápida da perda de peso, devido ao aumento mais rápido da massa magra."Se o indivíduo faz apenas atividade física aeróbica regular e frequente de forma moderada, ele vai ter ganhos e conseguir reduzir o peso, mas se ele quer ter uma estética mais avançada e ganhar massa magra, é necessário conjugar essas atividades com outras que tenham estímulos variados, como o treinamento funcional e a musculação. Assim, ao mesmo tempo em que é possível desinchar e reduzir a gordura com o aeróbico, com o trabalho de fortalecimento a pessoa consegue ganhar massa magra."Estudos comprovam que a atividade física, aliada com uma dieta equilibrada ajuda, sim, a reduzir o percentual de gordura, acrescenta o fisioterapeuta. "A dieta sozinha funciona, mas se associada à atividade aeróbica, tem resultados ainda melhores".O educador físico Tiago Augusto de Castro, de 39 anos, é exemplo disso. Ele, que sempre foi incomodado com a aparência corporal por se considerar magro demais, fez, durante algum tempo, a utilização de hormônios com acompanhamento médico para conseguir aumentar a massa magra e a definição muscular.Com o tempo, começou a entender melhor seu próprio corpo. "Eu já estava com uma definição razoável, quando iniciei os tratamentos estéticos corporais, mas achava que ainda possuía gordura abdominal. A partir daí, descobri que meu problema não era a gordura localizada, mas sim a flacidez. Realizar os procedimentos, casados à minha dieta alimentar e à frequência de treinos, foi fundamental para alcançar o resultado que eu queria, de forma mais duradoura e saudável."Não existe nenhuma fórmula mágica para o emagrecimento. Para que aconteça, deve haver uma intervenção multifatorial, em que o principal ponto é melhorar o estilo de vida, com bons hábitos alimentares, atividade física regular, além de um sono de qualidade, uma boa saúde intestinal, atenção a qualquer alteração hormonal ou de micronutrientes.Segundo a médica pós-graduada em nutrologia Marilia Gramiscelli, qualquer mudança alimentar deve ser muito bem orientada para que nenhum alimento seja inserido ou retirado de forma errônea."Todos os alimentos naturais trazem benefícios. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório relatando que não comem arroz ou não comem nenhum carboidrato e que mesmo assim não conseguem emagrecer. Acham que são vilões, mas ao mesmo tempo, continuam comendo açúcar refinado. O carboidrato, diferente do que muita gente pensa, é umas principais fontes de energia do nosso corpo, e é extremamente necessário para o emagrecimento."Já outros alimentos pioram a inflamação, de acordo com Marília, como enlatados, embutidos, multiprocessados e os fast foods. "Porém, se consumidos eventualmente, nosso corpo tem uma grande capacidade de equilíbrio, a ponto de não deixar com que isso prejudique, traga doença ou acúmulo de gordura. O que faz isso é a frequência, a quantidade e os maus hábitos, assim como o sedentarismo que, infelizmente, pelo estilo de vida que a maioria da população possui, hoje acaba sendo uma rotina", esclarece.Quando o assunto é intervenção estética com o intuito de conseguir uma melhora corporal, a médica é enfática no que diz respeito à mudança do estilo de vida. "O paciente pode realizar uma lipoaspiração e retirar uma quantidade de gordura, mas se continuar ingerindo os alimentos que favorecem o acúmulo de gordura como rotina, assim como o sedentarismo, em pouco tempo, ele já vai ter perdido tudo o que conquistou durante o procedimento. E é assim em qualquer outro tratamento não invasivo. Nenhum protocolo estético vai trazer o resultado se o básico não estiver sendo feito", finaliza.