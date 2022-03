Eles preferem tratamentos estéticos rápidos e indolores

Aceitação de tratamento pelos homens envolvem a busca de um corpo livre de pelos (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 5/4/18)



Tratamentos rápidos e sem dor para eles





Tratamentos estéticos ganham cada vez mais adeptos entre os homens. “A tendência do público masculino é buscar procedimentos rápidos, com poucas sessões e indolores”, afirma Aline Caniçais, fisioterapeuta especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve aumento de 5% para 30% no número de homens que se submeteram a cirurgias estéticas nos últimos cinco anos. A especialista cita procedimentos mais procurados pelos homens que querem envelhecer bem ou dar um upgrade no visual. Confira:





Depilação

A fotoepilação é um dos tratamentos mais realizados entre homens que desejam ter um corpo livre de pelos





Tratamento capilar

Incômodo apresentado por muitos homens na faixa etária dos 30 anos ou mais é a queda capilar, comum nessa idade





Gordura localizada

Tornam-se tendência os tratamentos para redução de gordura entre homens a partir dos 30 anos

Tempo quente serve de alerta para os problemas de saúde que podem afetar as pessoas idosas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 16/8/19)

Tempo quente serve de alerta para idosos





O clima e o verão brasileiro são ótimos para aproveitar as praias, mas, para a saúde, podem ser prejudiciais para quem não souber boas práticas e cuidados nesta época. Para os idosos, o período é ainda mais difícil e requer atenção redobrada. A desidratação já é um problema conhecido por muitas pessoas, mas há um outro diagnóstico que também está relacionado às altas temperaturas: a hipertermia. De acordo com Lucas Gurgel, médico de família da empresa Amparo Saúde, pacientes idosos com hipertermia podem apresentar reação chamada de delirium, caracterizada como mudança abrupta e flutuante do nível de consciência, com alteração do estado mental. Esse quadro pode incluir alucinações, agressividade, tontura e vômitos. Além da hipertermia, uma condição mais conhecida, embora não levada a sério, é a desidratação. “Os familiares precisam estar sempre atentos. É muito comum que sempre imaginem diagnósticos mais complexos para esses sintomas de hipertermia e desidratação e, por isso, os idosos acabam por não encontrar a causa real, permanecendo doentes por muito tempo, algo perigoso para idades avançadas”, observa Gurgel.

Existem várias formas de 'reanimar' a pele, após o surgimento das rugas (foto: Maira Schembri/ Magrass Achieta %u2013 22/8/19)

Formas de 'reanimar' a pele





Quem passou dos 30 anos percebe que o metabolismo fica mais lento e, de repente, olheiras aparecem com mais facilidade, as linhas finas surgem e algumas rugas se acentuam. Segundo o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com cuidados diários como hidratação, proteção solar e hábitos saudáveis é possível postergar em 5 a 10 anos a evolução de rugas. Ele enfatiza que procedimentos como o rejuvenescimento ultrafracionado, o nano fat e o litlift são ótimos para quem busca “reviver” a pele. “Falando em prevenção, os cremes podem ajudar – e um exame genético também. “Como existem genes envolvidos em diversas alterações na pele, o exame permite um tratamento mais direcionado. Quando há uma menor produção de colágeno, por exemplo, o médico pode reforçar o tratamento tópico, melhorar a dieta do paciente e, principalmente, suplementar”, conclui.

Maquiagem feita em ambiente calmo e bem iluminado elimina a maior parte do perigo aos olhos (foto: Rodolfo Corradin/Divulgação %u2013 15/10/20)

Maquiagem sem danos aos olhos





A maior parte dos problemas seria evitada se a pessoa reservasse um tempo adequado, bem como ambiente calmo e bem iluminado, para fazer a maquiagem. O médico oftalmologista Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos (SP), aconselha que o ideal é reservar tempo e ambiente adequados para fazer a maquiagem, evitando, dessa forma, qualquer tipo de contratempo. Arranhar a córnea é um dos problemas mais recorrentes e preocupantes que pode ocorrer durante a maquiagem. É possível que a escoriação evolua para uma infecção e coloque em xeque a visão do paciente. Neves também chama a atenção para um tipo de conjuntivite relacionado a produtos de beleza que não são armazenados da maneira correta ou estão fora do prazo de validade.

Rotina de cuidados com a pele incluindo ácidos e antioxidantes não pode prescindir do uso regular do filtro solar (foto: Pexels - 16/12/21)

Exposição cuidadosa ao sol





Antes mesmo de se preocupar com uma rotina de cuidados com a pele contendo ácidos e antioxidantes, é recomendável o uso regular do filtro solar. “Ele é o creme antienvelhecimento mais importante, pois preserva as estruturas da pele por meio da proteção contra os danos cumulativos da radiação ultravioleta”, explica o dermatologista Daniel Cassiano. O sol pode acelerar o envelhecimento precoce, causar manchas, rugas, flacidez e até doenças sérias, como o câncer. Por isso, as orientações dermatológicas de uso constante do fotoprotetor fazem tanto sentido. Escolher um filtro não adequado ao fototipo de cada pessoa, não o reaplicar, passá-lo somente no rosto – negligenciando o corpo –, não usá-lo sob céu nublado ou sob a proteção de um guarda-sol são alguns dos erros mais cometidos pelas pessoas. “Esses erros, geralmente, são cometidos por falta de atenção ou informação e eles podem comprometer a eficácia da fotoproteção e, consequentemente, sua saúde”, destaca Cassiano.