COVID-19: casos graves podem causar lesões oculares, diz estudo brasileiro

Pacientes com casos graves – internados em UTIs e enfermarias – de infecção por COVID-19 podem desenvolver lesões vasculares graves nos olhos. É o que diz um estudo brasileiro feito por pesquisadores da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp).



Segundo os dados, 12,9% das 104 pessoas analisadas – voluntários do Hospital Municipal de Barueri – tiveram comprometimento vascular da retina. Destes, 3% sofreram danos permanentes na visão.









“Esses dados comprovam o primeiro relato de alteração na retina por COVID-19 realizado por nós em maio do ano passado. Agora, nesse segmento de pacientes em hospital, nós verificamos que alguns deles têm alteração na retina, e tanto aqueles que estavam precisando de ventilação mecânica quanto os que não precisaram. Portanto, não é apenas uma questão de severidade maior da parte pulmonar. Também não foi relacionado nenhuma droga ou outro tratamento. Portanto, parece que é da própria doença.”





É o que explica Rubens Belfort Jr., professor titular de oftalmologia da EPM/Unifesp, presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM) e um dos responsáveis pelo estudo. Segundo os dados, as internações em UTIS e enfermarias também não inferiram maior ou menor acometimento.



Segundo o estudo, esses indicativos corroboram para afirmar a hipótese do professor: as complicações causadas podem, de fato, ser oriundas da infecção pelo vírus causador da COVID-19 e não pelo tratamento administrado em cada caso.





A pesquisa traz à tona, ainda, uma preocupação para os médicos: a retina é um biomarcador de complicações no sistema nervoso, já que é por meio dela que as imagens se formam. É como se o olho fosse “a janela da alma”, no caso, do cérebro e, por meio dela, fosse possível identificar complicações.





Porém, não há confirmações ou certezas sobre se a retina é afetada pelo coronavírus, pela inflamação causada pela doença, por problemas de coagulação causados pela COVID-19 ou por fatores combinados. Também não se sabe se pacientes com quadros leves e moderados de infecção pelo novo coronavírus apresentam danos oculares.





“As pesquisas, agora, continuam para saber se com as variantes aparecerão lesões diferentes e saber se essa é uma ação direta causada pelo vírus ou pela resposta imunológico que o vírus causa em vários órgãos. A grande vantagem é que examinar a retina é rápido e, por meio do exame, pode-se identificar lesões que talvez estejam ocorrendo no cérebro, pulmão e outros órgãos. É importante seguir na pesquisa para entender se os pacientes desenvolverão lesão mais crônica, em quadros neurológicos, psiquiátricos, entre outros. Também vai ser importante para correlacionar as lesões da retina e outros órgãos.”





Novos estudos buscarão, também, descobrir se as lesões na retina podem indicar mais chances de o paciente desenvolver sequelas após a infecção por COVID-19 ou não.





