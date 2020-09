Que esportes oferecem maior ou menor risco de contágio na pandemia?

* por Bruna Yamaguti



Com a pandemia do novo coronavírus, mesmo aqueles que não passavam um dia sem fazer atividade física, precisaram adaptar suas rotinas.



Muitos atletas, amadores e profissionais, ou simplesmente adeptos à prática por questões de saúde e bem-estar ainda têm dúvidas sobre o que é seguro ou não em meio ao cenário de isolamento social.



Para responder a essa pergunta, o Correio conversou com especialistas e, com a média das avaliações deles, elaborou o quadro a seguir, que mostra, em uma escala de 1 a 5, o risco de contágio em cada uma das modalidades:

Os médicos alertam para um maior risco em modalidades que envolvem grupos, devendo ser evitado qualquer tipo de contato. Além disso, deve-se prestar atenção ao local em que a atividade será realizada. Lugares cheios apresentam alto risco, e o uso de máscara é imprescindível, seja qual for a situação.

Academias

Para evitar a propagação da, os serviços não-essenciais foram fechados em Belo Horizonte. Agora, após a reabertura, é necessário que tanto o estabelecimento quanto os usuários cumpram à risca as medidas de higiene e distanciamento. "O serviço deve não apenas obedecer às recomendações, mas cobrar de seus clientes para que também obedeçam. É importante que as pessoas pesem também o ônus e o benefício de se deslocarem para qualquer atividade não-essencial", pontua a infectologista Ana Helena Germoglio.